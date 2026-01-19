  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Sértődött levelet írt Trump - Ez fenyegetésnek is beillik
Globál

Sértődött levelet írt Trump - Ez fenyegetésnek is beillik

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szokatlan hangvételű levelet küldött Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnöknek, amelyben kifogásolta, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat, és jelezte igényét Grönland feletti ellenőrzésre - tudósított a Sky News.

A levélben Trump így fogalmazott:

Tekintettel arra, hogy az ön országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat azért, hogy nyolc plusz háborút megállítottam, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak – bár az továbbra is elsődleges marad. Most már arra is gondolhatok, ami az Egyesült Államok számára jó és helyénvaló.

Az amerikai elnök szerint Dánia nem képes megvédeni Grönlandot sem Oroszországtól, sem Kínától, és a dán fennhatóság jogalapját is megkérdőjelezte.

Nincsenek írásos dokumentumok, csak annyi, hogy egy hajó több száz évvel ezelőtt partra szállt ott. Nekünk is voltak hajóink, amelyek kikötöttek ott

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

– írta.

Trump hangsúlyozta, hogy többet tett a NATO-ért, mint bárki más a szövetség megalapítása óta, ezért szerinte most a NATO-nak kellene lépnie az Egyesült Államok érdekében. "A világ nem biztonságos, hacsak nem szerezzük meg Grönland teljes és totális ellenőrzését" – zárta levelét.

Az üzenet válasz volt Støre és Alexander Stubb finn elnök közös megkeresésére. A két északi vezető telefonbeszélgetést javasolt Trumpnak Grönland, Gáza, Ukrajna és a vámintézkedések ügyében, a feszültségek enyhítése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Szijjártó Péter: Grönland jövője nem uniós ügy!

Egyre súlyosabb a helyzet: NATO-misszió jöhet Grönlandon!

Dermesztő válasz Trump­tól: nem zárta ki a katonai fellépést Grönland ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility