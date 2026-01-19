Sértődött levelet írt Trump - Ez fenyegetésnek is beillik

A levélben Trump így fogalmazott:

Tekintettel arra, hogy az ön országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat azért, hogy nyolc plusz háborút megállítottam, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak – bár az továbbra is elsődleges marad. Most már arra is gondolhatok, ami az Egyesült Államok számára jó és helyénvaló.

Az amerikai elnök szerint Dánia nem képes megvédeni Grönlandot sem Oroszországtól, sem Kínától, és a dán fennhatóság jogalapját is megkérdőjelezte.

Nincsenek írásos dokumentumok, csak annyi, hogy egy hajó több száz évvel ezelőtt partra szállt ott. Nekünk is voltak hajóink, amelyek kikötöttek ott

– írta.

Trump hangsúlyozta, hogy többet tett a NATO-ért, mint bárki más a szövetség megalapítása óta, ezért szerinte most a NATO-nak kellene lépnie az Egyesült Államok érdekében. "A világ nem biztonságos, hacsak nem szerezzük meg Grönland teljes és totális ellenőrzését" – zárta levelét.

Az üzenet válasz volt Støre és Alexander Stubb finn elnök közös megkeresésére. A két északi vezető telefonbeszélgetést javasolt Trumpnak Grönland, Gáza, Ukrajna és a vámintézkedések ügyében, a feszültségek enyhítése érdekében.

