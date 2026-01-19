Trump ezt nem teszi zsebre: kemény kritikát kapott a dédelgetett „Aranyflotta”

Trump a saját magáról elnevezett „csatahajókkal” igyekszik visszaszerezni a kikezdhetetlen vezető szerepet a világ tengerei felett. A bejelentés rengeteg kérdést vetett fel, a megvalósíthatóságon túl a költségek és a hallatlanul szűkre szabott időkeret szintén problémás lehet. A kínai szakemberek máshogy látják a helyzetet, a pekingi kormány véleményét előszeretettel hangoztató Global Timesnak Csang Csün-se haditengerészeti szakértő úgy fogalmazott, hogy
a tervek szerint több tízezer tonnás hadihajók „könnyebb célpontok” lesznek a kínai fegyvereknek.
Azt is hozzátette, hogy Peking a „hordozógyilkos” DF-21D típusú rakétákkal veheti célba a Trump-osztályt.
Egy csatahajó nagy mérete sebezhetőbbé és potenciálisan könnyebb célponttá is teszi, különösen akkor, ha sűrűn van megrakva lőszerrel
– mondta a Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészeti Katonai Akadémiai Kutatóintézetének kutatója.
Washington lépésére az oroszok is reagáltak. Nem sokkal a bejelentést követően Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin elnök segédtisztje és az orosz haditengerészeti tanács vezetője jelentette be a következő generációs nukleáris meghajtású ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjáró fejlesztését.
Az amerikai kongresszusi jelentés december 30-án arra figyelmeztetett, hogy az amerikai elnök ambiciózus terve, rendkívül költséges lehet: az első jármű 15 milliárd dollárba kerülhet, minden további hajó pedig 10 milliárd dollárt kóstálhat. A terv közben a haditengerészet szereplőit megosztja. Többen rajonganak érte, és a pozitívnak látják az elképzelést, az élen Daryl Caudle tengernaggyal. Szerinte ez a húzás egyben segít majd az amerikai hajógyártásnak felzárkózni Kínához.
Ezzel szemben több vélemény megjelent, amely kritizálja a tervet, mivel attól tartanak, hogy csúszásokkal tűzdelt, rendkívül drága fejlesztés lesz.
Ezekről a potenciális buktatókról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben:
Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images
