Bedőltek a béketárgyalások? Őszintén vallott Zelenszkij – Ez most a helyzet zárt ajtók mögött

Nem igaz, hogy zsákutcába jutottak az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások, folyamatos az egyeztetés a felek közt – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.

Nem látok még zsákutcát. Dokumentumokon dolgozunk. Ez most egy kevésbé látványos fázis, az utolsó kilométerek a legnehezebbek. De ez most a helyzet

– mondta Zelenszkij elnök.

Kifejtette: Rusztem Umerov és Kirilo Budanov is rendszeres kapcsolatban van Donald Trump csapatával, folyamatosak az egyeztetések, de jó lenne hamarosan konkrét eredményeket látni.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons