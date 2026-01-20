  • Megjelenítés
Kecskének nevezte saját miniszterét a diktatúra vezetője, majd kirúgta
Kim Dzsong Un leváltotta a gépgyártásért felelős miniszterelnök-helyettest a Rjongszong Gépipari Komplexum elakadt modernizációja miatt, miközben szakértők szerint a kudarc valódi oka Észak-Korea mélyebb gazdasági és strukturális problémáiban keresendő - tudósított az AP News.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető leváltotta Jang Szungho miniszterelnök-helyettest, aki eddig a gépgyártási iparágért felelt. A döntés hátterében a Rjongszong Gépipari Komplexum korszerűsítési projektjének súlyos gondjai állnak.

Kim a komplexum első ütemének befejezése alkalmából, hétfőn elmondott beszédében élesen bírálta a szerinte felelőtlen és inkompetens tisztviselőket, akik „nem csekély gazdasági veszteséget” okoztak. Hozzátette, hogy Jangot már decemberben, egy pártülésen figyelmeztette, azóta pedig személyesen is szemmel tartotta, de a tisztviselő továbbra sem mutatott valódi felelősségtudatot. Kim úgy fogalmazott:

Egyszerűbben szólva olyan volt, mint egy kecske, amelyet ökörszekér elé fogtak. Ezt személyzeti hibának kell tekintenünk. Elvárhatjuk-e egy kecskétől, hogy ökörszekeret húzzon?

A tisztviselők nyilvános megszégyenítése és látványos elbocsátása Kim megszokott vezetési stílusának része. Kvak Gil Szup, az észak-koreai ügyekre szakosodott One Korea Center vezetője szerint ezzel a lépéssel Kim szándékosan szélsőséges feszültséget teremt a magas rangú tisztviselők körében, hogy azok jobb eredményeket produkáljanak a közelgő pártkongresszus előtt. Mun Szong Muk, a szöuli Koreai Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet szakértője úgy véli, hogy a gyárprojekt problémáit valószínűleg nem egyéni mulasztások okozták, hanem Észak-Korea mélyen gyökerező strukturális gondjai. Ilyen például az, hogy a szűkös erőforrások jelentős részét a fegyverprogramokra irányítják, miközben a polgári gazdaság háttérbe szorul.

Kim Dzsongun mindent egy lapra tett fel a nukleáris és rakétaprogramokra, miközben rosszul kezelte a gazdaságot. Most egyszerűen áthárítja a saját hibájának felelősségét egy beosztottra

– fogalmazott Mun.

Észak-Korea gazdasága a koronavírus-járvány idején súlyos visszaesést szenvedett el. Dél-Korea központi bankja szerint az ország 2024-ben 3,7 százalékos növekedést ért el, ám szakértők úgy látják, hogy a fegyverkezésre való túlzott összpontosítás, a rendkívül centralizált és hatékonytalan gazdasági rendszer, valamint a nemzetközi szankciók mellett nehezen képzelhető el gyors és tartós fejlődés. Kvak szerint a szerény gazdasági növekedés hasznából főként az uralkodó elit és a fegyverkezési szektor részesült, ami tovább mélyítette az egyenlőtlenségeket az országon belül.

A pártkongresszus – amely az elmúlt öt év legnagyobb propagandaeseménye lehet – várhatóan január végén vagy februárban kezdődik.

Kim várhatóan megerősíti az Oroszországgal és Kínával való szorosabb együttműködés politikáját.

Külső szakértők azt is figyelik, hogy a vezető tesz-e lépéseket az Egyesült Államokkal folytatott, régóta szünetelő tárgyalások újraindítására. Donald Trump amerikai elnök tervezett áprilisi pekingi látogatása egyes elemzők szerint növelheti ennek esélyét.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

