Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák

A lap helyi értesülésekre hivatkozva azt írta: a német katonák egy kereskedelmi repülőjáratra szálltak fel, felszerelésükkel együtt, majd hazarepültek. A hírsite képeket is közölt: ezen az látható, hogy a Bundeswehr harcosainak egy része első osztályon repül, katonai gyakorló ruházatban.

A német katonák egy közös NATO-hadgyakorlatra, az Operation Arctic Endurance-re érkeztek –

a gyakorlatot Dánia kérte szövetségeseitől, nem nyíltan kimondva, de nyilvánvalóan az amerikai fenyegetésre reagálva.

Németország hivatalosan tagadja, hogy a gyakorlatban való részvételük a vártnál korábban véget ért volna, azt ígérték, később még küldenek „nemzetközi katonai koordinációt”, nem részletezve, hogy ez pontosan mit jelent. A New York Post azt sem részletezte, hogy a teljes német katonai kontingens haza repült-e, vagy csak néhány katona indult útnak.

Grönland védelmére Finnország, Franciaország, Hollandia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság is küldött katonákat.

