  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Globál

Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák

Portfolio
Vasárnap távoztak Grönlandról a térség védelmére küldött német katonák – írta meg a New York Post.

A lap helyi értesülésekre hivatkozva azt írta: a német katonák egy kereskedelmi repülőjáratra szálltak fel, felszerelésükkel együtt, majd hazarepültek. A hírsite képeket is közölt: ezen az látható, hogy a Bundeswehr harcosainak egy része első osztályon repül, katonai gyakorló ruházatban.

A német katonák egy közös NATO-hadgyakorlatra, az Operation Arctic Endurance-re érkeztek –

a gyakorlatot Dánia kérte szövetségeseitől, nem nyíltan kimondva, de nyilvánvalóan az amerikai fenyegetésre reagálva.

Németország hivatalosan tagadja, hogy a gyakorlatban való részvételük a vártnál korábban véget ért volna, azt ígérték, később még küldenek „nemzetközi katonai koordinációt”, nem részletezve, hogy ez pontosan mit jelent. A New York Post azt sem részletezte, hogy a teljes német katonai kontingens haza repült-e, vagy csak néhány katona indult útnak.

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Grönland védelmére Finnország, Franciaország, Hollandia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság is küldött katonákat.

Kapcsolódó cikkünk

Privát üzenetet kapott Trump Európa egyik legerősebb vezetőjétől: „nem értem, mit csinálsz Grönlanddal”

Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót

Címlapkép forrása: Julia WÃ¤schenbach/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility