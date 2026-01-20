  • Megjelenítés
Meglepő fordulat: a világ legnépesebb hatalma belépett a játszmába, új katonai szövetség van születőben
Meglepő fordulat: a világ legnépesebb hatalma belépett a játszmába, új katonai szövetség van születőben

Hétfőn az Egyesült Arab Emírségek és India megállapodott a kereskedelmi és védelmi kapcsolataik megerősítésében. A bejelentés időpontja nem lehet puszta véletlen, egyre inkább az eldurvuló közel-keleti kis hidegháború része lehet a lépés – írja a Middle East Eye.

Újdelhi hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a Perzsa-öböl térségben található országokkal, tekintve, hogy a gyors ütemben növekvő gazdasága rengeteg energiahordozó importjára szorul. Logikus, hogy India a közeli térségből igyekszik kielégíteni a szükségleteit. Szintén az erős kapcsolatokat erősíti, hogy a világ legnépesebb országából vendégmunkások milliói érkeznek a gazdag monarchiákba dolgozni. Az egyébként is jó viszonyt most az eddigieknél erősebb kötelékkel pecsételték meg:

immár a nukleáris területekre is kiterjed az együttműködés, beleértve a biztonságot is.

A felek kiemelték, hogy a kétoldalú kereskedelmet 2032-re 200 milliárd dollárra emelnék. Narendra Modi indiai miniszterelnök és Moḥammed bin Zájid Ál-Nahján emír a regionális biztonsági helyzetet is megvitatták, beleértve Jement, Gázát és Iránt is. Ez a témakör azért is volt kiemelten fontos, mert az elmúlt időszakban látványosan megromlott a viszony az Emírségek és a szomszédos Szaúd-Arábia között. A vita egyre inkább a térségi hatalmi pozíciókért megy, az egymással hivatalosan szövetségben lévő kormányok a terjeszkedésükkel egyre inkább keresztezik a másik érdekeit.  

Szaúd-Arábia 2025 őszén Pakisztánnal kötött katonai szövetséget, 2026 elején megerősítették, hogy ehhez hamarosan Törökország is csatlakozhat. Ezt a köznyelvben „iszlám NATO”-nak is nevezik, de most

egyre inkább úgy tűnik, hogy az ellentengely is születőben van.

A lépés ráadásul logikus, hiszen India legnagyobb riválisa éppen az a Pakisztán, amely a „másik oldal” egyik alapító tagja. Újdelhi és Iszlámábád utoljára 2025 májusában vívott háborút egymással, ekkor nagyszabású légicsatára is sor került. A mostani szövetség tehát egyaránt üzenet a rivális szövetség tagjainak, hogy nem hagyják szó nélkül a formálódó „iszlám NATO”-t.

Címlapkép forrása: 2026 Anadolu via Getty Images

