Megszólalt a mindentudó amerikai guru Trumpról: "Fogalmam sincs, mi történik"

George Friedman magyar származású amerikai geopolitikai elemző, a Stratfor korábbi és a GeoPolitical Futures jelenlegi igazgatója Facebook bejegyzésben ismerte el: rá nem jellemző módon egyszerűen nem tudja megmagyarázni Donald Trump Grönland-politikáját.

Friedman bő ötven éves karrierje alatt arról vált ismertté, hogy az elsőre teljesen logikátlannak tűnő politikai döntések hátteréről is nagyon meggyőzően tudott beszélni, az esetek igen jelentős százalékában pedig végül kiderült, hogy igaza is van.

A magyar származású szakértőt az elmúlt években a Biden- és a Trump-kormányok logikáját magyarázó írásai miatt is érte kritika az adott elnök ellenfeleitől, most azonban beismerte, nem érti, mit akar elérni a Fehér Ház.

"A Biden-kormányzat idején, amikor elmagyaráztam, hogy mit csinál Ukrajnában, azzal vádoltak, hogy szándékosan figyelmen kívül hagyom azt a tényt, hogy a tettei a fia és a saját magánérdekei alapján történtek Ukrajnában. Hasonlóképpen azzal vádoltak meg, hogy Donald Trump elnök apologétája vagyok, amikor elmagyarázom a mások által irracionálisnak tartott cselekedetei mögött álló okokat." - kezdi bejegyzését a szakértő.

"Vannak esetek, amikor a logikám nem működik, mint ahogy ez minden gondolkodási módszerrel így van. Én most ezen a ponton vagyok. Be kell vallanom, hogy nem értem az okokat vagy erőket, amelyek Trump azon döntése mögött állnak, hogy vámokat vet ki azokra az európai országokra, amelyek nem hajlandóak Grönlandot átengedni az Egyesült Államoknak. Világosan megértem Grönland fontosságát nemzetbiztonsági szempontból, az északi-sarkvidéki útvonalat, és még azt is, hogy hozzáférést akarunk az ottani ásványkincsekhez. Bizonyos mértékig megértem Trump azon vágyát, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljon Grönland felett, de

bevallom, nem teljesen értem, hogy miért gondolja úgy, hogy az Egyesült Államoknak nincs elegendő ellenőrzése a Dániával kötött jelenlegi megállapodás alapján.

- írja.

Címlapkép forrása: WLinda88 via Wikimedia Commons