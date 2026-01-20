Trump bejelentette: hamarosan szárazföldi műveletbe kezd Amerika

Donald Trump amerikai elnök azt közölte újságírókkal kedden, hogy kormánya hamarosan a szárazföldi úton az Egyesült Államokba érkező kábítószer-szállítmányok ellen is fellép, miután szerinte a tengeri akciók már csökkentették a beáramló drog mennyiségét.

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy kormánya a közeljövőben

a szárazföldi útvonalakon az Egyesült Államokba érkező kábítószer-szállítmányok ellen is intézkedéseket tesz



Trump szerint az amerikai erők a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon végrehajtott akcióikkal már mérsékelni tudták a vízi úton beérkező kábítószer mennyiségét. Az elnök a Fehér Házban nyilatkozott újságíróknak, de nem részletezte, hogy mely országokból érkeznek a szárazföldi útvonalakon csempészett kábítószerek.

Előzmény

Trump adminisztrációja már 2025 augusztusában mozgósította a haditengerészetet, hogy elvágják a kábítószer-utánpótlást a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon. A katonai fellépés jogi alapját Trump egyik első elnöki rendelete adta meg, amely a mexikói és latin-amerikai drogkartelleket külföldi terrorszervezeteknek (FTO) minősítette.

Végül Donald Trump kábítószer-ellenes stratégiája 2026 elejére a tengeri blokádoktól a közvetlen katonai beavatkozásig eszkalálódott, melynek legdrámaibb pontja Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi elrablása volt. Az amerikai különleges erők által végrehajtott akció jogi alapját a latin-amerikai kartellek és a Maduró-rezsim terrorszervezetté nyilvánítása szolgáltatta.

A mostani bejelentés azt sejteti, hogy Washington most

a szárazföldi útvonalak – elsősorban a mexikói határ és a latin-amerikai tranzitországok – felé fordulhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images