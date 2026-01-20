Tudtuk, hogy más lesz, de hogy ennyire? – Egyetlen lehetősége maradt Európának Trump fenyegetéseivel szemben

Trump és a megváltozott világ
Donald Trump megértéséhez a kiindulópont, hogy a XXI. században a világ alapvetően megváltozott. A vesztfáliai nemzetközi rendszer ma a XVII. század óta nem létezett válságba került. A globalizáció hatására radikálisan megváltoztak az államok és ezzel együtt az államok közötti kapcsolatok is. Ráadásul a nemzetközi biztonsági rendszerben megjelentek olyan nem állami szereplők, amelyeknek a hatalma, az államokra és az államok közötti kapcsolatokra gyakorolt hatása nagyságrendileg összemérhető befolyással van a világra. Ennek legnyilvánvalóbb példája a globális terrorizmus, de nem hagyható figyelmen kívül a nagy nemzetközi vállalatok, a sajtó vagy éppen a jelentős nemzetközi civil szervezetek sem.
A globalizált világban új hatalmi központok jelentek meg. Közülük is a legjelentősebb Kína, amely ma már szuperhatalomként a helyét követeli a világban.
A globalizáció hatására jelentősen átalakultak az államok is: a szuverenitás új, komplexebb értelmet kapott. Ezzel párhuzamosan, mindennek hatására, megkérdőjeleződtek a világ működését szabályozó értékek és szabályrendszer, a nemzetközi jog is.
Donald Trump külpolitikája az Egyesült Államok válasza erre a kihívásra.
Trump lépései azonban egyáltalán nem következetes logikával követik az ezekből a változásokból adódó amerikai érdekeket.
A legfontosabb jelenség, amely igen gyakran eltéríti az amerikai elnököt saját maga által kitűzött céljainak követésétől és megvalósításától, hihetetlen önimádata; tapasztalható, hogy fő célja – vagy legalábbis annak tűnik – az, hogy saját magát kedvező fényben tüntesse fel. Ennek tipikus példája a már-már nevetségessé váló Nobel-díj-hajhászása. Gyakran nem mond igazat, bizonyítható kijelentéseit is letagadja. Nagyon könnyen befolyásolhatónak tűnik: sokszor az az ember érzése, hogy mindig annak ad igazat, akivel utoljára beszélt. Szubjektív érzésektől vezettetve elfogult. Nem érdekeket, hanem szubjektív érzéseket követ. Ennek tipikus példája, hogy utálja Volodimir Zelenszkij ukrán és majdhogynem imádja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és ez alapvetően befolyásolja hozzáállását és politikáját is.
Komoly kétségeink lehetnek értékrendszerét illetően is. Úgy tűnik, nem tekinti kiindulási pontnak az eddig természetesnek tartott transzatlanti értékeket, az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokratikus hatalommegosztást, hanem ezeket mintegy menüként kezeli: használja azokat, amelyek pillanatnyi – valós vagy vélt – érdekeinek megfelelnek, és ignorálja a többit. És bizony a korrupció és nepotizmus sem ismeretlen fogalom számára.
Sorolhatnánk még tovább. De mielőtt beleesünk a manapság olyannyira divatos letargiába, és temetjük a transzatlanti integrációt, a demokráciát, Európát, szakadjunk ki ebből a gondolkodási modellből, és vizsgáljuk meg, mi van mindezek mélyén, és hogy lehet mégis megtartani értékeinket és megvédeni érdekeinket úgy, hogy közben megmaradjon, sőt, részben új alapokra helyezve erősödjön szövetségünk Amerikával.
Grönland: tehet valamit Európa?
Ahhoz, hogy megértsük, mi több, elfogadjuk ezt a filozófiát, és, amennyire csak lehet, félretegyük – egyébként gyakran jogos – sérelmeinket, egy kemény tényt tudomásul kell vennünk: szeretjük vagy sem, Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és mint ilyen, a világon egyedülálló lehetőségekkel rendelkezik. Senki nem képes olyan mértékben befolyásolni a világ alakulását, mint az amerikai elnök.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindent el kell fogadni tőle.
De igenis az a helyes politika, amely minimalizálja a konfliktust az Egyesült Államokkal, és a konfliktusokat úgy kezeli, hogy azok ne torkolljanak egy visszafordíthatatlanul heves konfrontációba.
Vegyük például a sokat emlegetett grönlandi kérdést. Trump azt mondja, hogy ha kell, katonai erővel is Amerikához csatolja a szigetet. Hagyjuk egy pillanatra figyelmen kívül a jogi és morális kérdéseket, és nézzük meg a valós katonai helyzetet.
Mit tehet Dánia és azok az európai országok, amelyek most hangosan kiabálják, hogy megvédik Grönlandot? A válasz nagyon egyszerű: semmit. Az USA-nak megvan a katonai képessége, hogy pillanatok alatt megszállja Grönlandot, Dániának és az európai országoknak pedig nincs meg az a képessége, hogy ezt kivédje, vagy ne adj’ isten megtörténte után felszabadítsa a szigetet.
Marad tehát az „ez a NATO végét jelentené” hangzatos politika. De mit is jelent ez? Dánia és a többi európai tagország kilépne a NATO-ból? Hát ezzel jól megbüntetnék Amerikát! Nem, egy ilyen lépés kizárólag ezeknek az országoknak ártana, Dániának mindenekelőtt és minden egyes európai NATO-tagországnak.
Ha viszont „csak” arra gondolnak, hogy a NATO hitelessége, az amerikai biztonsági garanciák kérdőjeleződnének meg, abban igazuk van, de ez nem helyrehozhatatlan. Végül is, kinek is érdeke, hogy a transzatlanti kapcsolatok a lehető legszorosabbak maradjanak? Mindenekelőtt Európának. Igen, Amerikának is, de tudomásul kell vennünk, hogy Amerika köszöni szépen, jól megvan európai biztonsági garanciák nélkül. De Európának az amerikai biztonsági garanciák nélkülözhetetlenek. Kár lenne őket feláldozni rosszul felfogott belpolitikai propagandaérdekek oltárán.
Hogyan viszonyuljunk Trumphoz?
Tanulság: Donald Trump politikája a realitásokat tükrözi. Amerika érdekeit. Néha téved. Például Amerikának meg kéne tanulnia, végre, hogy Oroszországgal csak Ronald Reagan módjára lehet dűlőre jutni. Neville Chamberlain kudarcra van ítélve. Még ennél is fontosabb azonban, hogy hibás politika, és elsősorban saját magának, Amerikának árt, ha szövetségeseit elidegeníti magától, még akkor is, ha pillanatnyi, rövidtávú – megint csak valós vagy vélt – érdekei ezt kívánják.
Hogy mindezt már-már elviselhetetlenül erratikusan, agresszívan képviseli, az tény. De az erőviszonyok olyanok, hogy ezt el kell viselni, ha azt akarjuk, hogy Amerika szövetségesünk maradjon. Lehet arról álmodozni, hogy az előző elnökök milyen udvariasak voltak, de Donald Trump nem az. És nem is lesz. Nem kell szeretni.
De megváltoztathatatlan tényként kell elfogadni, és olyan politikát kell folytatni, amely ezt a nehezen elviselhető elnököt megnyeri a mi érdekeinknek – amennyire csak lehet.
Összefoglalva meg kell állapítanunk, hogy Donald Trump minden ilyen értelmű „vád” ellenére amerikai hazafi. Nem diktátor – bár néha az az ember érzése, hogy szeretne az lenni. Ő az az amerikai elnök, akire nagyon illenek Winston Churchill szavai: az amerikaiak mindig megtalálják a helyes megoldást, csak előbb megpróbálják az összes többit.
Donald Trump egy új korszakot testesít meg. Nem ő csinálta, inkább terméke ennek az új korszaknak. De az Amerikai Egyesült Államok elnöke országa óriási (túl)súlyából adódóan mindig formálja is a világot. Jobb szövetségesének lenni, mint ellenfelének. Ezért nekünk, Európának a végsőkig el kell menni, hogy fenntartsuk, erősítsük ezt a szövetséget. Minden más politika öngyilkos politika.
