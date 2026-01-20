Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?

Grönland nem Dánia "természetes része" - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ma délelőtt.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint

Grönland nem Dánia "természetes része",

Oroszország ugyanakkor nem tervez beavatkozni a térség sorsába - tette hozzá.

Azt nem taglalta, hogy milyen sorsot szán Moszkva a térségnek, ha kétségbe vonja Grönland dán hovatartozását.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Oroszország szerint Grönland "alapvetően" Dánia része, ennél árnyaltabb véleményt közölt most az orosz csúcsdiplomata.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 16. Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa

A moszkvai sajtótájékoztatón Lavrov hangsúlyozta, hogy amellett, hogy Oroszország nem kíván beavatkozni Grönland ügyeibe, Washington tisztában van azzal, hogy Moszkva nem tervezi átvenni az ellenőrzést a sziget felett.

Donald Trump amerikai elnök korábban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva jelezte, hogy teljes amerikai ellenőrzést akar Grönland felett. Oroszországot is megvádolta azzal, hogy meg akarják szerezni a térséget.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images