Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?
Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?

Grönland nem Dánia "természetes része" - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ma délelőtt.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint

Grönland nem Dánia "természetes része",

Oroszország ugyanakkor nem tervez beavatkozni a térség sorsába - tette hozzá.

Azt nem taglalta, hogy milyen sorsot szán Moszkva a térségnek, ha kétségbe vonja Grönland dán hovatartozását.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Oroszország szerint Grönland "alapvetően" Dánia része, ennél árnyaltabb véleményt közölt most az orosz csúcsdiplomata.

A moszkvai sajtótájékoztatón Lavrov hangsúlyozta, hogy amellett, hogy Oroszország nem kíván beavatkozni Grönland ügyeibe, Washington tisztában van azzal, hogy Moszkva nem tervezi átvenni az ellenőrzést a sziget felett.

Donald Trump amerikai elnök korábban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva jelezte, hogy teljes amerikai ellenőrzést akar Grönland felett. Oroszországot is megvádolta azzal, hogy meg akarják szerezni a térséget.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Trader

