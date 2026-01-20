Váratlanul új területet csatolna az Egyesült Államokhoz Trump: mindenki feszülten figyel

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump már beiktatása előtt, tavaly januárban is nagy port kavart a világ legnagyobb szigetével, Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseivel. Az északi-sarkkörön túl fekvő, gazdasági és geopolitikai szempontból is fontos terület Dánia fennhatósága alatt áll, azonban Trump már első elnöki ciklusa óta fogalmaz meg területi ambíciókat a szigettel kapcsolatban. A Google Trends adatainak segítségével megnéztük, hogy a folyamatosan alakuló sztori hogyan befolyásolta a Google-kereséseket globálisan.

Egyre jobban elharapódznak az indulatok Grönland körül

Grönland megszerzése Donald Trump egyik visszatérő célkitűzése, amelyet már 2019-ben, első elnöki ciklusa alatt is felvetett. Trump már akkoriban vizsgálni kezdte annak lehetőségét, hogy vajon megvásárolhatná-e az Északi-Sarkkörön túl fekvő szigetet.

A sziget megszerzése Trump második megválasztását követően, 2025 januárjában is felmerült, mikor a megválasztott elnök több nyilatkozatában is célzott arra, hogy szívesen hozzácsatolná Grönlandot az Egyesült Államhoz. Az először még nehezen komolyan vehető hódítási tervekről fokozatosan kiderült, hogy Trump nagyon is komolyan gondolja: a sziget megszerzésével kapcsolatban meglehetősen határozott volt a dán miniszterelnökkel folytatott tárgyalások során is, amelyet követően egyre több vezetőben tudatosult, hogy többről van szó egyszerű blöffnél.

A Grönlanddal kapcsolatos nyilvános diskurzus az elmúlt hetekben egy rendkívüli esemény miatt lángolt fel újra: az Egyesült Államok január 4-én megtámadta Venezuelát és elfogta az ország elnökét, Nicolas Madurót. A támadással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta, nem zárkózik el attól, hogy amerika más országokban is beavatkozzon.

Szükségünk van Grönlandra, feltétlenül

- nyilatkozta Trump a Dánia területéhez tartozó szigetről. Mette Frederiksen dán miniszterelnök erre a kijelentésre rögtön reagálva hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga a Dán Királyság egyetlen részét sem bekebelezni.

Ahogy azt a témában készült részletes elemzésünkben is bemutattuk,

ha az Egyesült Államok úgy döntetne, katonai úton foglalnák el Grönlandot, lényegében érdemi ellenállás nélkül, nagyjából 24 óra alatt képesek lennének azt véghez vinni.

Azonban, mivel a sziget egy másik NATO tagállam, Dánia területét képezi, szinte borítékolható, hogy egy fegyveres akció a szövetségi rendszer széthullásával járna.

Trump friss nyilatkozatait követően az európai államok vezetői sorban utasították el Amerika hódítási törekvéseit. Ezen elítélő üzenetekre reagálva az amerikai elnök a múlt héten kilátásba helyezte, hogy 10 százalékos vámot vet ki azokra az európai országokra, amelyek Dánia oldalára álltak, és ellenezték az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló elképzeléseit.

Minden szem a világ legnagyobb szigetére szegeződik

A Google Trends adatai alapján egy évvel ezelőtt már megnéztük, milyen hatással volt az internetes keresésekre Grönland ügye.

Lévén, hogy az egész évben jéggel borított, hatalmas sziget Dánia autonóm területét képzi, nem meglepő, hogy az európai ország leginkább felkapott keresései között szerepelnek a Grönland sorsával kapcsolas kifejezések: Vivian Motzfeldt, grönlandi, valamint Lars Lekke Rasmussen, dán külügyminiszterek generálták a legnagyobb érdeklődést a Google Trends adatai szerint.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy már fentebb is említettük, Trump már egy évvel ezelőtt is komolyan felvetetette, hogy az Egyesült Államok igényt tartana Grönland területére, ez pedig a Google keresési adataiban is meglátszik. Ugyanakkor,

az elmúlt hetekben csúcsra ugrott a keresési intenzitás a sziget témakörével kapcsolatban.

Kép forrása: Google Trends

Ugyan az nem nyilvánvaló, hogyha Trump meg is szerezné a szigetet, milyen jogi keretek mentén csatolnák az Egyesült Államokhoz, a Google keresési statisztikái szerint az elmúlt időszakban némileg megemelkeddett a "51st state" keresések száma, amely arra utalhat, hogy

egyes internetezők már a következő USA tagállammal kapcsolatban kezdtek érdeklődni a közelmúlt eseményeit követően.

Ahogy az az alábbi grafikonon is látszik, a Grönlanddal kapcsolatos korábbi követelések, valamint Trump Kanadával kapcsolatos hódító szellemű kijelentéseinek idején, tavaly év elején is megélénkült a keresési intenzitás a témában.

Kép forrása: Google Trends

Hogy szemléltessük, valójában mekkora a nemzetközi figyelem hárul a mindössze 56 ezer fős lakossággal rendelkező szigetre, összehasonlítottuk a Grönland iránti érdeklődést néhány más országgal. Látható, hogy mielőtt újra napi szintű témává vált a sziget sorsa, elenyésző volt a keresési intenzitás Grönland iránt, Dániával, Magyarországgal, Hollandiával, valamint Lengyelországgal összevetve. Azóta azonban az összes országnál erősebb az érdeklődés a sziget iránt.

Kép forrása: Google Trends

A kiugrás akkor is szembetűnő, ha a lekérdezéshez Venezuelát is hozzáadjuk. Ahogy az alábbi grafikon is mutatja, Venezuela egyértelműen uralta a nyilvánosságot, az USA támadását követően, hatalmas kiugrást okozva a Google-statisztikáiban is.

Az elmúlt hetekben azonban a Grönland iránti érdekőldés arányaiban Venezuelát is leelőzte a Google-keresések tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

Ha a Google grönlandi internetes adatait nézzük, látható, hogy az események rendkívül megdobták a Donald Trump iránti érdeklődést a gyéren lakott sarkvidéki szigeten. Ugyanakkor, egy évvel ezelőtt erősebb volt az érdeklődés az amerikai vezető iránt, mint most.

Kép forrása: Google Trends

Az internetezők körében sokan nem csak a geopolitikai fejleményekről szeretnének tájékozódni: vannak akik már az iránt érdeklődnek, hogyan lehetséges a világ legnagyobb szigetére költözni. Az elmúlt öt év adatait elnézve egyértelmű rekordszintre ugrott a "move to greenland" ("Grönlandra költözés"), "greenland visa" ("Grönland vízum"), valamint a "greenland vacation" ("Grönland vakáció") kifejezések iránti érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

