  • Megjelenítés
A Portfolio technológiai újságírót keres
Globál

A Portfolio technológiai újságírót keres

Portfolio
A magyarországi gazdasági média vezető szereplője, a Portfolio, komoly szakmai ambíciókkal rendelkező junior technológiai újságírót keres. Az ideális jelölt pályakezdő vagy 1-2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Mi lesz a feladatod ebben a pozícióban?

  • Aktuális, a technológiai szektorhoz kapcsolódó események, trendek figyelése, cikk formájában való, gyors feldolgozása
  • Érdekes, gazdasági hatással bíró, elsősorban külföldi technológiai sztorik felkutatása és elemzése
  • Témafókusz: technológiai szektor, mesterséges intelligencia, alkalmazások, robotizáció, digitalizáció

Ez a pozíció Neked szól, ha...

  • Hírfüggő vagy 
  • Felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
  • Érdekelnek a legújabb technológiai trendek, megoldások, eszközök 
  • Kiváló értelmezési képességgel, elemző szemlélettel rendelkezel
  • Jó íráskészséggel, gyorsírási tapasztalattal rendelkezel 
  • Magas szintű szakmai angol nyelvtudásod van 
  • Képes vagy a dinamikus, gyors, önálló munkavégzésre
  • Aktívan érdeklődsz a mesterséges intelligencia iránt
  • Plusz pont, ha rutinból megy a promptolás, workflow-építés
  • Előny, ha érdekel a programozás, alapszinten ismersz programnyelveket 

Ezek várnak rád a Portfolio-nál

  • Szakmai elismerés a hazai gazdasági média vezető szereplőjének, a Príma Primissima díjas Portfolio csapatának tagjaként 
  • Lehetőség arra, hogy a kiemelt témáidban elmélyedj, szakértőjévé válj az adott területeknek  
  • Versenyképes juttatás 
  • Karrierlehetőség 
  • Jelentős fejlődési lehetőség egy olyan szerkesztőségben, ahol 10 Junior Prima díjas újságíró dolgozik 
  • Idővel konferenciákon való szereplési lehetőség 
  • Segítőkész csapat, jó hangulat 
  • Sikeres és stabil munkáltatói háttér

Jelentkezz az állásra most, IDE kattintva!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility