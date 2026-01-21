Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Az orosz katonai vezetés döntést hozott arról, hogy „végleg elintézik” Kijevet – írta meg az orosz MK.ru hírportál több orosz szakértőt és katonai témájú Telegram-csatornát idézve.

A lap azt írja: az orosz hadsereg szándékosan és tudatosan támadja Ukrajna energiaellátó infrastruktúráját, emiatt pedig Kijev nagy részében és Odesszában nincs teljes áramellátás, sőt, a fűtéssel, ivóvízzel is gondok vannak. -18 fok is volt a nap folyamán Kijevben,

a szándék tehát egyértelműen az, hogy az ukrán városokat élhetetlenné tegye az orosz hadsereg.

A lap idéz egy „Veterán jegyzetei” nevű Telegram-csatornát is, amely szerint csupán propaganda, hogy Kijev nagy részében komoly gondok lennének az áramellátással, az állítólag Ukrajnát is megjárt orosz katona szerint ezzel szándékosan próbálják Oroszország vezetését meggyőzni arról, hogy elég kárt okoztak, nem szükséges tovább támadni Ukrajna energia-ellátó infrastruktúráját.

Fontos további felderítést végezni és megsemmisíteni mindent, ami maradt”

– javasolja az orosz katona.

Közben Vlagyimir Popov nyugalmazott orosz tábornagy arról beszél a hírlapnak: eddig azért nem támadta Oroszország Ukrajna energiaellátó rendszerét, mert „vigyázni akartak” Ukrajna lakosságára, de mivel Ukrajna sem vigyáz az orosz lakosságra, itt az ideje a megtorlásnak.

Politikai-katonai döntést hoztak arról, hogy ki kell rúgni a talajt a Zelenszkij-rezsim alól, véget kell ennek vetni. Nem elég, ha a katonai parancsnoki rendszerüket bénítjuk meg, szükség van az adminisztratív, gazdasági és szociális rendszerek lerombolására is”

– mondta Popov.

Hozzátette: szerinte nem fogja tudni az orosz haderő ezen a télen teljesen lerombolni Ukrajna energiaellátását, de elég eredményt érnek el azzal, ha országos hiány lép fel áramellátásból, fűtésből, hiszen ezzel például a hadiipar működését alaposan meg tudják zavarni.

Oroszország 2022 ősze óta folyamatosan támadja Ukrajna energiaellátó rendszerét, azzal a céllal, hogy az országot élhetetlenné tegyék az ukrán lakosság számára. Három oka van annak, hogy csupán 2025-2026 telén jártak sikerrel és egyik ok sem az, hogy „az orosz hadsereg eddig vigyázott a civil lakosságra.”



Az elsődleges ok, hogy az orosz haderő mostanra gyártott elég nagy hatótávolságú fegyvert ahhoz, hogy hatékonyan át tudjanak hatolni Ukrajna légvédelmén. A második ok az, hogy Ukrajna támogatása jelentősen meggyengült, az ország kevesebb légvédelmi rendszert, légvédelmi rakétát és energiaügyi szakembert kap, mint bármikor 2022 óta. A harmadik pedig az, hogy messze ez a 2022 óta dúló invázió legdurvább tele, az energiaellátó rendszernek extrém terheléssel kell megküzdenie a -20 fokot megközelítő fagy miatt.



