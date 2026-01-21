Bejelentette Donald Trump: sikerült megegyezni Grönlanddal kapcsolatban, visszavonják a vámokat

Donald Trump szerint sikerült egy megállapodást kidolgozniuk a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval Grönlandot és a teljes arktiszi régiót illetően. Az elnök a Truth Social-ön közölte, hogy a megállapodásra való tekintettel visszavonja a korábban bejelentett, február 1-én élesedő vámokat, amelyeket az USA azon országokra vetett volna ki, amelyek elenezték Trump Grönland megszerzésére tett törekvéseit.

A NATO főtitkárával, Mark Rutte-val folytatott nagyon eredményes megbeszélés alapján kialakítottuk egy Grönlandra, sőt valójában az egész sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit

- írta Trump a Truth Social-ön.

Az elnök azt is elmondta, hogy a megegyezés alapján

nem fogják bevezetni a február 1-jén hatályba lépő vámokat.

Ahogy azt már korábban is megírtuk, Trump 10 százalékos vámokat helyezett kilátásba azon európai államokra, amelyek Dánia oldalára álltak, és ellenezték az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló elképzeléseit. Az amerikai elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azzal fenyegetőzött, hogy február 1-jétől vezeti be a 10 százalékos vámot. Amennyiben addig nem születik megállapodás Grönland megvásárlásáról, júniustól 25 százalékra emelné a terhet.

A megyegezést az elnök "hatalmasnak" nevezte az Egyesült Államok és a NATO számára egyaránt. Trump a posztjában arról is írt, hogy további megbeszélések folynak az Egyesült Államok hatalmas légvédelmi rendszerét, az Aranykupolát illetően is, amelynek létrejöttéhez területi szempontból kulcsfontosságú régiónak számít Grönland. Az elnök szerint további részletek a tárgyalások előrehaladtával lesznek elérhetők.

A CNN szerint Mark Rutte NATO-főtitkár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott kétoldalú megbeszélésen méltatta Donald Trump amerikai elnök szerepét a szövetségesek védelmi hozzájárulásának növelésében. A kétoldalú megbeszélésen Rutte kiemelte, hogy Trump jelentős nyomást gyakorolt az európai országokra és Kanadára, hogy növeljék hozzájárulásukat a katonai szövetséghez.

A főtitkár rámutatott, hogy a NATO megalakulása óta egyetlen komoly feszültségforrás húzódott a tagállamok között: az európai országok nem vállaltak akkora pénzügyi terhet, mint az Egyesült Államok. Rutte megköszönte Trumpnak, hogy szerepet vállalt a 2025-ös vállalás teljesítésében, amely szerint a NATO-tagországok 2035-re a GDP-jük 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra.

Trump a nap folyamán a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében elmondta, hogy ugyan megtehetnék, az Egyesült Államok nem fog katonai erőt alkalmazni Grönland megszerzésére. Az elnök azonban kiemelte, hogy Washington továbbra is egy „felvásárlásban gondolkodik”, mert szerinte az Egyesült Államok így tudná „segíteni és megerősíteni” a sziget biztonságát és stratégiai helyzetét.

Grönland megvásárlásáról azonnal tárgyalásokat akarok kezdeni

– jelentette ki.

