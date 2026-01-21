  • Megjelenítés
Cserben hagyta Amerika kulcsfontosságú szövetségesét: egyetlen offenzívával letarolták az olajban gazdag terület védelmét
Globál

Cserben hagyta Amerika kulcsfontosságú szövetségesét: egyetlen offenzívával letarolták az olajban gazdag terület védelmét

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Január második hete ismét elhozta a harcokat Szíriába: a kormányerők egy gyors offenzívával kiszorították Aleppó városából a kurd szeparatistákat, majd egy újabb hadművelet keretében megkezdték a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) által ellenőrzött területek megszállását. A kurdok dominálta SDF nem először marad magára a harcokban, most azonban eléggé úgy tűnik, végleg kicsúszik a kezükből az irányítás. Nézzük, mi is történik.

A Hajat Tahrír al-Sham hatalomátvétele óta lehetett valószínűsíteni, hogy a leginkább kurdok dominálta, az ország akkor még keleti harmadát irányítása alatt tartó SDF összetűzésbe fog kerülni az új kormányerőkkel. Ahmed al-Sharaa elnök nyilván nem festene túl jó képet magáról akkor, ha nem igyekezne kiterjeszteni az irányítását az ország egészére, a Golán-fennsík környékének Izraeltől való visszafoglalása ugyanakkor egyértelműen túl nagy falat lenne Damaszkusz számára, ráadásul abban az esetben a legfontosabb regionális szövetséges, Törökország segítségére sem számíthatna, hiszen Ankara egyáltalán nem szeretne fegyveres összetűzésbe keveredni Jeruzsálemmel.

Az Egyesült Államok által hol támogatott, hol magára hagyott SDF helyzete ugyanakkor merőben más: azt követően, hogy al-Sharaa kétszer is ellátogatott az USA-ba (egyszer az ENSZ fórumra, egyszer Washingtonba), Donald Trump amerikai elnök pedig kifejezetten pozitívan nyilatkozott a szír államfőről, lényegében egyértelművé vált, hogy az SDF magára marad.

A szervezet gerincét a Kurd Védelmi Erők (YPG) adja, a YPG pedig a törökországi Kurd Munkáspárttal (PKK) fennálló kapcsolatai miatt régóta szúrja Törökország szemét. Ankara a szíriai polgárháború során többször összetűzésbe is keveredett az SDF-fel (az SDF igazából a Washington vezette koalíciós erőkön kívül mindenkivel harcolt, bár fő ellenfelének az Iszlám Állam számított).

Az Aleppóban működő kurd milíciák kicsit más helyzetben voltak, ők a polgárháború nagy részében egyébként nem az SDF kötelékében működtek,

Még több Globál

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán

csak az Aszad-rezsim bukásával tagozódtak egyértelműen be a kelet-szíriai szervezetbe.

Mindazonáltal arra már régóta lehetett számítani, hogy ez a csoportosulás lesz az új kormány első célpontja, hiszen az SDF fő bázisterületeitől távol működtek. Először múlt októberben zárták le a kormányerők a főleg kurdok lakta Makszud és Aszrafije városrészeket, de akkor érdemi áttörést nem sikerült elérni. Idén januárban aztán a kormányerők relatíve gyorsan átvették az irányítást Aleppó egésze felett, az igazi meglepetés viszont csak ezután következett.

Az Eufráteszt védelmi vonalként felhasználó SDF ellen ugyanis több irányból indult offenzíva: délen Dajr-az-Zaur kormányzóságban, északon pedig Rakka környékén indultak meg a szír kormányerők, ahol török segítséggel elérték az Ankara által már korábban kialakított, a török-szír határon létesített „biztonsági zónát",

lényegében kettévágva az SDF-et a központi, Haszaka környéki terület és a Manbidzstól keletre fekvő kisebb enklávé között.

Az SDF valószínűleg észlelte, hogy nem fognak tudni jól kijönni ebből a szituációból, sajtóértesülések alapján valószínűsíthető, hogy Mazolum Abdi, a szervezet katonai vezetője még tegnap Damaszkuszba repült, hogy tűzszüneti megállapodást kössön a kormányerőkkel.

Maguk a tűzszüneti tárgyalások egyébként már az Aszad-kormány bukása óta terítéken vannak, al-Sharaa a rá jellemző, látványosan inkluzív politikával folyamatosan igyekszik megerősíteni az ország kurd kisebbségét abban, hogy nem fog bántódásuk esni az egyébként egyáltalán nem az emberségességéről ismert HTS uralma alatt, illetve arról is többször esett szó, hogy az SDF-et más milíciákhoz hasonlóan integrálnák a szíriai kormányerők kötelékébe.

A Damaszkusztól az elmúlt napokban elszenvedett pofonok miatt a szervezet most egyébiránt ismét nyitottnak is mutatkozik a megegyezésre,

vasárnap sokadszorra jelentették be, hogy megkezdik az integrációt.

A hétvégi tűzszünet óta érkeztek jelentések arról, hogy itt-ott folynak még kisebb harcok, de ez nem kifejezetten meglepő helyzet, hiszen az SDF is több fegyveres csoportosulás érdekközösségeként működik, ezek az érdekek pedig folyamatosan változnak, a szír kormányerők részéről pedig már többször bebizonyosodott, hogy a HTS-en kívül eső milíciák fölötti állami kontroll elég ingatag lábakon áll.

A teljes összeomlásra a jelek szerint hétfő délutánig kellett várni, a tűzszünet megszegése miatt Damaszkusz offenzívát indított Haszaka irányában, Törökország bombázni kezdte a kurd pozíciókat. A legtöbb forrás ugyanakkor arról számol be, hogy az SDF és a szír kormány továbbra is próbál valamiféle megegyezésre jutni.

Kapcsolódó cikkünk

Döntő fordulat Szíriában: mindenre kiterjedő tűzszünetről született megállapodás

Intenzív harcok dúlnak a Közel-Keleten: nyomulnak előre a kormánycsapatok

Lecsapott Szíriában az amerikai haderő

Címlapkép forrása: Adri Salido/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility