Cserben hagyta Amerika kulcsfontosságú szövetségesét: egyetlen offenzívával letarolták az olajban gazdag terület védelmét

Január második hete ismét elhozta a harcokat Szíriába: a kormányerők egy gyors offenzívával kiszorították Aleppó városából a kurd szeparatistákat, majd egy újabb hadművelet keretében megkezdték a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) által ellenőrzött területek megszállását. A kurdok dominálta SDF nem először marad magára a harcokban, most azonban eléggé úgy tűnik, végleg kicsúszik a kezükből az irányítás. Nézzük, mi is történik.

A Hajat Tahrír al-Sham hatalomátvétele óta lehetett valószínűsíteni, hogy a leginkább kurdok dominálta, az ország akkor még keleti harmadát irányítása alatt tartó SDF összetűzésbe fog kerülni az új kormányerőkkel. Ahmed al-Sharaa elnök nyilván nem festene túl jó képet magáról akkor, ha nem igyekezne kiterjeszteni az irányítását az ország egészére, a Golán-fennsík környékének Izraeltől való visszafoglalása ugyanakkor egyértelműen túl nagy falat lenne Damaszkusz számára, ráadásul abban az esetben a legfontosabb regionális szövetséges, Törökország segítségére sem számíthatna, hiszen Ankara egyáltalán nem szeretne fegyveres összetűzésbe keveredni Jeruzsálemmel.

Az Egyesült Államok által hol támogatott, hol magára hagyott SDF helyzete ugyanakkor merőben más: azt követően, hogy al-Sharaa kétszer is ellátogatott az USA-ba (egyszer az ENSZ fórumra, egyszer Washingtonba), Donald Trump amerikai elnök pedig kifejezetten pozitívan nyilatkozott a szír államfőről, lényegében egyértelművé vált, hogy az SDF magára marad.

A szervezet gerincét a Kurd Védelmi Erők (YPG) adja, a YPG pedig a törökországi Kurd Munkáspárttal (PKK) fennálló kapcsolatai miatt régóta szúrja Törökország szemét. Ankara a szíriai polgárháború során többször összetűzésbe is keveredett az SDF-fel (az SDF igazából a Washington vezette koalíciós erőkön kívül mindenkivel harcolt, bár fő ellenfelének az Iszlám Állam számított).

Az Aleppóban működő kurd milíciák kicsit más helyzetben voltak, ők a polgárháború nagy részében egyébként nem az SDF kötelékében működtek,

csak az Aszad-rezsim bukásával tagozódtak egyértelműen be a kelet-szíriai szervezetbe.

Mindazonáltal arra már régóta lehetett számítani, hogy ez a csoportosulás lesz az új kormány első célpontja, hiszen az SDF fő bázisterületeitől távol működtek. Először múlt októberben zárták le a kormányerők a főleg kurdok lakta Makszud és Aszrafije városrészeket, de akkor érdemi áttörést nem sikerült elérni. Idén januárban aztán a kormányerők relatíve gyorsan átvették az irányítást Aleppó egésze felett, az igazi meglepetés viszont csak ezután következett.

Az Eufráteszt védelmi vonalként felhasználó SDF ellen ugyanis több irányból indult offenzíva: délen Dajr-az-Zaur kormányzóságban, északon pedig Rakka környékén indultak meg a szír kormányerők, ahol török segítséggel elérték az Ankara által már korábban kialakított, a török-szír határon létesített „biztonsági zónát",

lényegében kettévágva az SDF-et a központi, Haszaka környéki terület és a Manbidzstól keletre fekvő kisebb enklávé között.

Syria's map changed overnight God bless the Syrian government and give them strength All of Syria will be liberated from the terrorists pic.twitter.com/fnwgxQztHc https://t.co/fnwgxQztHc — HAMDI RIFAI حمدي الرفاعي (@HAMDIRIFAI) January 18, 2026

Az SDF valószínűleg észlelte, hogy nem fognak tudni jól kijönni ebből a szituációból, sajtóértesülések alapján valószínűsíthető, hogy Mazolum Abdi, a szervezet katonai vezetője még tegnap Damaszkuszba repült, hogy tűzszüneti megállapodást kössön a kormányerőkkel.

Maguk a tűzszüneti tárgyalások egyébként már az Aszad-kormány bukása óta terítéken vannak, al-Sharaa a rá jellemző, látványosan inkluzív politikával folyamatosan igyekszik megerősíteni az ország kurd kisebbségét abban, hogy nem fog bántódásuk esni az egyébként egyáltalán nem az emberségességéről ismert HTS uralma alatt, illetve arról is többször esett szó, hogy az SDF-et más milíciákhoz hasonlóan integrálnák a szíriai kormányerők kötelékébe.

A Damaszkusztól az elmúlt napokban elszenvedett pofonok miatt a szervezet most egyébiránt ismét nyitottnak is mutatkozik a megegyezésre,

vasárnap sokadszorra jelentették be, hogy megkezdik az integrációt.

A hétvégi tűzszünet óta érkeztek jelentések arról, hogy itt-ott folynak még kisebb harcok, de ez nem kifejezetten meglepő helyzet, hiszen az SDF is több fegyveres csoportosulás érdekközösségeként működik, ezek az érdekek pedig folyamatosan változnak, a szír kormányerők részéről pedig már többször bebizonyosodott, hogy a HTS-en kívül eső milíciák fölötti állami kontroll elég ingatag lábakon áll.

A teljes összeomlásra a jelek szerint hétfő délutánig kellett várni, a tűzszünet megszegése miatt Damaszkusz offenzívát indított Haszaka irányában, Törökország bombázni kezdte a kurd pozíciókat. A legtöbb forrás ugyanakkor arról számol be, hogy az SDF és a szír kormány továbbra is próbál valamiféle megegyezésre jutni.

