Eldőlt: hamarosan nagy bejelentés jöhet a hatodik generációs F/A-XX lopakodó vadászgép fejlesztésében

Az amerikai Képviselőház és a Szenátus Költségvetési Bizottságai megtárgyalták azt törvénytervezetet, amely mintegy 900 millió dollárt különít el a haditengerészet F/A-XX hatodik generációs vadászgép programjára 2026-ban. A legfontosabb szempont, hogy

az elkövetkező időszakban kiválaszthatják a győztes vállalatot, amely kifejlesztheti a repülőgép-hordozókra szánt vadászgépeket.

Ez a lépés felülírja a Pentagon korábbi terveit, amely lényegében „parkolópályára” tette volna a projektet.

Az Egyesült Államokban korábban komoly rivalizálást gerjesztett, hogy a kormányzat az F-47 vagy a F/A-XX hatodik generációs vadászgép fejlesztését támogassa-e. A válasz 2025 elején megszületett, amikor az elnök, Donald Trump látványosan bejelentette a légierőnek szánt F-47 fejlesztését. Ezzel párhuzamosan megerősödtek azok a hangok, melyek szerint ezzel a haditengerészetnek szánt projektet végképp lelövik, mivel nem lesz meg hozzá a szükséges finanszírozási keret. 2025 decemberében a Képviselőház Fegyveres Erők Bizottsága bejelentette, hogy az elképzelés támogatása szerepel a 2026-os kiadási tervek között.

A jelenleg ismert információk szerint a F-47 fejlesztését elnyerő Boeing fej-fej mellett versenyez a Northrop Grummannal a F/A-XX elnyeréséért. Az új, következő generációs vadászgépek cserélhetik le a haditengerészetnél az F/A-18E/F Super Horneteket illetve az E/A-18 Growlereket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images