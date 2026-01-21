Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme

Trump mintegy 200 katonát hív vissza Amerikába, a döntés elsősorban a szövetség 30 úgynevezett "Kiválósági Központjában" mérsékli az amerikai szerepvállalást.

Ezek a központok a NATO-erők kiképzéséért felelnek a hadviselés különböző területein.

Az amerikai fél nem egyszerre vonja ki az érintett állományt: a megbízatásuk lejártával egyszerűen nem küld helyettük újabb személyzetet.

A folyamat akár évekig is eltarthat, és az amerikai részvétel nem szűnik meg teljesen.

A csökkentés többek között az energiabiztonsággal és a haditengerészeti hadviseléssel foglalkozó csoportokat, valamint a különleges műveletekért és hírszerzésért felelős hivatalos NATO-szervezeteket is érinti. Ez utóbbi esetben egyes amerikai feladatköröket a szövetségen belül más szervezeti egységekhez helyeznek át, ami mérsékli a döntés gyakorlati hatását.

A lépést már hónapok óta fontolgatják, és amerikai tisztségviselők szerint nincs közvetlen összefüggésben Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseivel. A NATO szóvivője közleményében hangsúlyozta, hogy az amerikai erők létszámának és elhelyezkedésének módosítása nem szokatlan, és a szövetség szoros egyeztetésben áll Washingtonnal az ügyben.

Trump hivatalba lépése óta az amerikai hadsereg fokozatosan visszahúzódik Európából, miközben az adminisztráció arra ösztönzi a szövetségeseket, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a kontinens kollektív védelméért. A Pentagon tavaly váratlanul bejelentette, hogy kivon egy dandárt Romániából, és leállítja a három, Oroszországgal határos balti állam biztonsági segélyprogramjait.

