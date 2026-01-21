Gigantikus műholdflottát építene ki Jeff Bezos: foghatja a fejét Elon Musk

A Blue Origin szerdán jelentette be, hogy
5408 műholdat állít Föld körüli pályára egy globális kommunikációs hálózat kiépítéséhez.
A rendszer adatközpontokat, kormányzati szervezeteket és vállalatokat szolgálna ki, így a cég közvetlen versenybe lép az Elon Musk vezette SpaceX-szel, amelynek a Starlink rendszere jelenleg a legnagyobb internetes műholdflotta a Föld körüli pályán, több mint 9000 aktív műholddal.
Introducing TeraWave: a satellite communications network designed to deliver symmetrical data speeds up to 6 Tbps anywhere on Earth. This network will service tens of thousands of enterprise, data center, and government users who require reliable connectivity for critical… pic.twitter.com/xTHtItpGEh https://t.co/xTHtItpGEh— Blue Origin (@blueorigin) January 21, 2026
A több ezer, egyes esetekben pedig akár több tízezres számúra tervezett műholdflották jelenleg fontos fejlesztési területet jelentenek az űrkutatásban. Kína nemrég egy ambíciózus tervet tett közzé, amelynek keretében a közeljövőben több mint 200 ezer műholdat bocsátanának fel a következő években, ezzel komolyan veszélyeztetve az USA vezető szerepét a területen.
A műholdak telepítése a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében kezdődik. A vállalat közlése szerint a hálózat a Föld bármely pontján akár másodpercenként 6 terabit, vagyis körülbelül 750 gigabájt adatátviteli sebességet biztosíthat majd.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images
