Gigantikus műholdflottát építene ki Jeff Bezos: foghatja a fejét Elon Musk

Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin 5408 műholdból álló kommunikációs hálózatot készül pályára állítani, amellyel belépne a jelenleg egyértelműen a SpaceX Starlink rendszere által dominált műholdas internetszolgáltatási piacra.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Blue Origin szerdán jelentette be, hogy

5408 műholdat állít Föld körüli pályára egy globális kommunikációs hálózat kiépítéséhez.

A rendszer adatközpontokat, kormányzati szervezeteket és vállalatokat szolgálna ki, így a cég közvetlen versenybe lép az Elon Musk vezette SpaceX-szel, amelynek a Starlink rendszere jelenleg a legnagyobb internetes műholdflotta a Föld körüli pályán, több mint 9000 aktív műholddal.

A több ezer, egyes esetekben pedig akár több tízezres számúra tervezett műholdflották jelenleg fontos fejlesztési területet jelentenek az űrkutatásban. Kína nemrég egy ambíciózus tervet tett közzé, amelynek keretében a közeljövőben több mint 200 ezer műholdat bocsátanának fel a következő években, ezzel komolyan veszélyeztetve az USA vezető szerepét a területen.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 12. Elképesztő tervet tett közzé Kína: többszázezer műhold felbocsátását tervezik

A műholdak telepítése a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében kezdődik. A vállalat közlése szerint a hálózat a Föld bármely pontján akár másodpercenként 6 terabit, vagyis körülbelül 750 gigabájt adatátviteli sebességet biztosíthat majd.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images