Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt

Ha az Egyesült Államok tényleg megpróbálja katonai erővel megszállni Grönlandot, Dánia és az Egyesült Államok háborúba kerülnek egymással – jelentette ki Rasmus Jarlov, Dánia parlamenti védelmi testületének elnöke.

Jarlov a CNN-nek beszélt arról: Dánia meg fogja védeni Grönlandot, ha Amerika támadni fog.

Természetesen megvédjük Grönlandot, ha az amerikai katonák támadnak. Háború lesz”

– mondta a dán politikus.

Hozzátette: tudja, hogy az amerikai haderő erősebb, mint a dán haderő, viszont Dánia katonáinak kötelessége megvédeni saját országuk területét.

Arra is kitért, hogy szerinte a Grönlandért folytatott politikai küzdelem „nem tükrözi az amerikai népakaratot,” Grönland sem akar az USA része lenni és az amerikai lakosság sem támogatja egy NATO-ország megtámadását.

Jarlov elmondta: szerinte Grönland megtámadása Washingtonnak és Dániának is katasztrófa lenne, ráadásul teljesen indokolatlan lépés lenne annektálni a területet, hiszen az Egyesült Államok most is hozzáfér a térség erőforrásaihoz.

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images