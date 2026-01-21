Kormányhatározat jelent meg arról, hogy Magyarország csatlakozik Trump béketanácsához

A határozat kimondja az alábbiakat:

"A Magyar Kormány feladata, hogy Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartsa ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban, így kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése, ennek érdekében a Kormány egyetért a Béke Tanács Alapokmánya (a továbbiakban: Alapokmány) bemutatott szövegével; megállapítja, hogy az Alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár; felhatalmazza a miniszterelnököt vagy az általa kijelölt személyt az Alapokmány bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására; felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Alapokmány szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki; elfogadja az Alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Alapokmány végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.”

A világ legtöbb kormánya vasárnap óvatosan reagált Donald Trump amerikai elnök meghívására, aki nemcsak a gázai háború, hanem a világ összes fegyveres konfliktusának rendezésére életre hívott Béketanácsba hívta meg őket. Az amerikai kormányzat mintegy 60 országnak kiküldött tervezete szerint azoknak az államoknak, amelyek állandó tagságot szeretnének Donald Trump gázai béketestületében, legalább egymilliárd dollárt (331 milliárd forintot) kell befizetniük a tanács kasszájába. A Reuters által megtekintett dokumentum alapján a tagállamok kezdetben legfeljebb hároméves tagságot kapnának, amelyet

az amerikai elnök hosszabbíthatna meg az első évben teljesített fizetség ellenében.

