További hét ország csatlakozik Trump Béketanácsához
További hét ország csatlakozik Trump Béketanácsához

Hét ország – köztük Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom – csatlakozik Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanácshoz; a közös nyilatkozatban Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar neve is szerepel, Izrael pedig szerdán szintén megerősítette részvételét - tudósított a BBC.

A muszlim többségű államok részvételével alakuló Béketanácshoz

első körben hét ország csatlakozik: Szaúd-Arábia, Törökország, Egyiptom, Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar.

Izrael kormánya szerdán erősítette meg hivatalosan, hogy részt vesz az új testület munkájában.

A testületet eredetileg az Izrael és a Hamász között immár két éve zajló gázai háború lezárására, valamint az újjáépítés felügyeletére hozták létre. Az alapokmány tervezete ugyanakkor nem említi kifejezetten a palesztin területeket, és úgy tűnik, hogy az ENSZ egyes funkcióit kívánja átvenni. Szaúd-Arábia közlése szerint a tagországok a tartós gázai tűzszünet megteremtését, az újjáépítés finanszírozását és egy "méltányos, tartós béke" elérését támogatják.

Robert Golob szlovén miniszterelnök a mai nap folyamán elutasította az amerikai elnök meghívását a tanácsba, azzal érvelve, hogy a szervezet "veszélyesen beavatkozik a nemzetközi rendbe".

Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Magyarország, Kazahsztán, Marokkó és Vietnam ezzel szemben elfogadta a felkérést.

Kanada és az Egyesült Királyság egyelőre nem reagált. A Vatikán megerősítette, hogy Leó pápa is kapott meghívót, de még nem hozott végleges döntést.

Egy kiszivárgott dokumentum szerint az alapokmány három állam hivatalos csatlakozását követően lép hatályba. A tagság alapvetően három évre szól, és meghosszabbítható. Azok az országok, amelyek egymilliárd dolláros hozzájárulást fizetnek, állandó tagságot szerezhetnek. A testületet Donald Trump elnökként és egyben az Egyesült Államok képviselőjeként vezeti, és ő jogosult kinevezni a végrehajtó testület tagjait is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem sokkal a hét ország bejelentését követően közölte, hogy mérlegelik a csatlakozást a Trump féle szervezethez. Az elnök azt is elmondta, hogy Oroszország hajlandó lenne kifizetni az egymilliárd dollárt a Béketanács működésére, összhangban Trump javaslatával. Moszkva ezt az összeget a külföldön befagyasztott orosz vagyoneszközökből fedezné.

A Fehér Ház pénteken nevezte meg a végrehajtó testület hét alapító tagját. Közéjük tartozik Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff közel-keleti megbízott, Trump veje, Jared Kushner, valamint Tony Blair volt brit miniszterelnök. Nyikolaj Mladenov egykori ENSZ-megbízott a testület gázai képviselője lesz a második szakaszban, amely az újjáépítést és a demilitarizációt foglalja magában.

Benjámin Netanjahu irodája szombaton közölte, hogy a Gázai Végrehajtó Testület összetételét

nem egyeztették Izraellel, és az ellentétes a kormány álláspontjával.

Az izraeli sajtó úgy értesült, hogy Törökország és Katar bevonásáról "Izrael feje felett" született döntés.

