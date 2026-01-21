  • Megjelenítés
Trump beszéde után megszólalt a dán külügyminiszter: üdvözlik az elnök kijelentését Grönlanddal kapcsolatban
Globál

Trump beszéde után megszólalt a dán külügyminiszter: üdvözlik az elnök kijelentését Grönlanddal kapcsolatban

Portfolio
Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kijelentését, miszerint az Egyesült Államok nem alkalmazna katonai erőt Grönland megszerzéséért.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter szerdán

pozitív fejleménynek nevezte, hogy Donald Trump amerikai elnök nem vetne be katonai erőt Grönland megszerzéséért.

A miniszter ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Trump továbbra sem tett le a sziget megszerzésére irányuló terveiről.

Ahogy azt mi is követtük a Portfolio-n, az amerikai elnök ma a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kijelentette, hogy bár minden ereje meglenne hozzá az Egyesült Államoknak, nem kívánnak erőszakot alkalmazni a félig autonóm dán terület átvételéhez. Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy célja Grönland egyesítése az Egyesült Államokkal. Hozzátette, hogy Washington továbbra is egy „felvásárlásban gondolkodik”, mert szerinte az Egyesült Államok így tudná „segíteni és megerősíteni” a sziget biztonságát és stratégiai helyzetét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

