Trump fenyegető üzenetet küldött arról, meddig menne el Grönland megszerzéséért

Donald Trump amerikai elnök szerdán megérkezett a svájci Davosba, ahol a Világgazdasági Fórumon várhatóan tovább fokozza a nyomásgyakorlást Grönland megszerzéséért, az európai tiltakozások ellenére. A terv az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb repedését okozta a transzatlanti kapcsolatokban.

Trump keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Davosban tárgyalásokat folytat a dán fennhatóság alatt álló Grönlandról, és bizakodó a megállapodás esélyeit illetően.

Úgy gondolom, sikerül olyan megoldást találnunk, amellyel a NATO és mi is elégedettek leszünk. De szükségünk van rá biztonsági okokból, a nemzetbiztonságunk érdekében

– fogalmazott. Arra a kérdésre, meddig hajlandó elmenni a sziget megszerzéséért, csak annyit válaszolt:

Majd meglátják.

Az elnök az elmúlt napokban többször hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak Grönlandra szüksége van, mert a sziget szerinte kulcsfontosságú Oroszországgal és Kínával szemben, a sarkvidéki védelemben. Az európai ellenállókat kereskedelmi háborúval fenyegette meg, és nem zárta ki az amerikai hadsereg bevetését sem a sziget megszerzésére, ahol egyébként már most is működik egy amerikai katonai támaszpont.

A Reuters értesülései szerint Trump törekvése mögött az a szándék húzódik meg, hogy 1959 óta a legnagyobb mértékben bővítse az Egyesült Államok területét. Akkor vált Alaszka és Hawaii a 49. és 50. amerikai tagállammá.

A diplomáciai protokollt megszegve Trump nyilvánosságra hozta Emmanuel Macron francia elnök magánüzenetét, amelyben Macron arra kérte, hogy a davosi fórum után csatlakozzon hozzá és a többi G7-vezetőhöz Párizsban. Trump elutasította a felkérést. Macron az üzenetben azt írta:

Nem értem, mit csinálsz Grönlanddal.

Dánia és Grönland vezetői több lehetőséget is felajánlottak az amerikai jelenlét növelésére a stratégiai fontosságú szigeten, Trump azonban ezt nem tartja elégnek. Kedden egy manipulált képet tett közzé a közösségi médiában, amelyen amerikai zászlót tűz az 57 ezer lakosú területre.

Az elnök eredeti célja davosi részvételével az amerikai gazdaság erejének bemutatása volt. Szerdai beszédében lakhatási tervet is ismertetett: azt javasolta, hogy az amerikaiak a 401(k) nyugdíj-megtakarításaikat lakásvásárlási önerőként is felhasználhassák.

Trump svájci tartózkodása alatt külön megbeszélést tart Svájc, Lengyelország és Egyiptom vezetőivel. Csütörtökön részt vesz az általa létrehozott Béke Tanács ünnepségén is, amely a Gázai övezet újjáépítésén dolgozik az Izrael és a Hamász közötti törékeny tűzszünet idején. Az elnök jelezte, hogy a testület a gázai válságon túl más globális konfliktusokkal is foglalkozhat, noha ez a szerep hagyományosan az ENSZ-é. Trump csütörtök este tér vissza Washingtonba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images