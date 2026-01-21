Vádat emeltek egy korábbi magas rangú ukrán vezető ellen: milliárdos csalással gyanúsítják

Az ügyben összesen kilenc embert vádoltak meg. Köztük van Surma testvére, Oleh is, aki a KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizzsja társtulajdonosa. A további gyanúsítottak között szerepel Rosztyiszlav Surma egyik üzlettársa, energetikai cégek alkalmazottai, valamint a Zaporizzsjaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója.
A vád szerint a gyanúsítottak 141,3 millió hrivnyát (1,1 milliárd forint) sikkasztottak el.
A NABU közlése szerint a Surma testvérek 2019 és 2020 között vették át a zaporizzsjai térség energetikai vállalatait, ahol napelemparkokat építettek. Az erőművek a 2008-ban bevezetett "zöld tarifa" rendszer keretében értékesítették az áramot, amely a piaci ár feletti garantált átvételi árat biztosít a megújuló energiaforrásoknak.
A hatóság szerint az orosz invázió kezdete és Zaporizzsja megye részleges megszállása után a naperőművek elvesztették kapcsolatukat az ukrán egységes energiarendszerrel, megrongálódtak, a személyzetet pedig evakuálták.
Ennek ellenére a gyanúsítottak által irányított cégek továbbra is jelentettek áramtermelést, és megkapták a zöld tarifa szerinti kifizetéseket, noha valójában semmilyen villamos energiát nem tápláltak be az ukrán hálózatba.
Rosztyiszlav Surma 2023-ban a Szabad Európa Rádiónak elismerte, hogy testvére kapott állami kifizetéseket a megszállt területeken található naperőművek után, ugyanúgy, mint a többi érintett vállalat.
Surma 2021 és 2024 között töltötte be a kabinetfőnök-helyettesi posztot. A NABU vezetője, Szemen Krivonosz közölte, hogy a nyomozók házkutatást tartottak Surma németországi ingatlanánál. Bűnüldözési források megerősítették, hogy mindkét Surma testvér külföldön tartózkodik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
