  • Megjelenítés
Vádat emeltek egy korábbi magas rangú ukrán vezető ellen: milliárdos csalással gyanúsítják
Globál

Vádat emeltek egy korábbi magas rangú ukrán vezető ellen: milliárdos csalással gyanúsítják

Portfolio
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) vádat emelt Rosztyiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese ellen, akit sikkasztással és pénzmosással gyanúsítanak - jelentette a Kyiv Independent.

Az ügyben összesen kilenc embert vádoltak meg. Köztük van Surma testvére, Oleh is, aki a KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizzsja társtulajdonosa. A további gyanúsítottak között szerepel Rosztyiszlav Surma egyik üzlettársa, energetikai cégek alkalmazottai, valamint a Zaporizzsjaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója.

A vád szerint a gyanúsítottak 141,3 millió hrivnyát (1,1 milliárd forint) sikkasztottak el.

A NABU közlése szerint a Surma testvérek 2019 és 2020 között vették át a zaporizzsjai térség energetikai vállalatait, ahol napelemparkokat építettek. Az erőművek a 2008-ban bevezetett "zöld tarifa" rendszer keretében értékesítették az áramot, amely a piaci ár feletti garantált átvételi árat biztosít a megújuló energiaforrásoknak.

A hatóság szerint az orosz invázió kezdete és Zaporizzsja megye részleges megszállása után a naperőművek elvesztették kapcsolatukat az ukrán egységes energiarendszerrel, megrongálódtak, a személyzetet pedig evakuálták.

Még több Globál

Kormányhatározat jelent meg arról, hogy Magyarország csatlakozik Trump béketanácsához

Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába

További hét ország csatlakozik Trump Béketanácsához

Ennek ellenére a gyanúsítottak által irányított cégek továbbra is jelentettek áramtermelést, és megkapták a zöld tarifa szerinti kifizetéseket, noha valójában semmilyen villamos energiát nem tápláltak be az ukrán hálózatba.

Rosztyiszlav Surma 2023-ban a Szabad Európa Rádiónak elismerte, hogy testvére kapott állami kifizetéseket a megszállt területeken található naperőművek után, ugyanúgy, mint a többi érintett vállalat.

Surma 2021 és 2024 között töltötte be a kabinetfőnök-helyettesi posztot. A NABU vezetője, Szemen Krivonosz közölte, hogy a nyomozók házkutatást tartottak Surma németországi ingatlanánál. Bűnüldözési források megerősítették, hogy mindkét Surma testvér külföldön tartózkodik.

Kapcsolódó cikkünk

Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility