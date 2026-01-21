  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy Oroszország megfontolja Donald Trump amerikai elnök javaslatát az úgynevezett Béketanácshoz való csatlakozásról, és a kezdeményezésre a megfelelő időben fog válaszolni. Az orosz elnök azt is elmondta, hogy hajlandóak lennének megfizetni a hosszú távú tagság ellenében megszabott egymilliárd dolláros díjat, amelyet a külföldön befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznának.

Putyin bejelentette, hogy Szergej Lavrov külügyminisztert bízta meg Trump indítványának részletes megvizsgálásával, amely szerint Oroszország csatlakozhatna a Béketanácshoz. Az orosz államfő hangsúlyozta, hogy

Moszkva csak az előnyök és kockázatok alapos mérlegelése után hoz döntést.

Az orosz Biztonsági Tanács ülésén Putyin úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a testület elsődleges feladata a közel-keleti békerendezés előmozdítása lenne. Kiemelte, hogy Oroszország kész részt venni minden olyan nemzetközi kezdeményezésben, amely valóban hozzájárul a régió stabilitásához.

Putyin egyúttal bejelentette, hogy

Oroszország hajlandó egymilliárd dollárt biztosítani a Béketanács működésére,

összhangban Trump azon javaslatával, amely a hosszú távú tagság feltételeként szabná meg a pénzügyi hozzájárulást. Moszkva ezt az összeget a külföldön befagyasztott orosz vagyoneszközökből fedezné.

Ahogy azt korábban megírtuk, mai nap folyamán hét további, muszlim többségű állammal bővült a Donald Trump által a gázai helyzet rendezésére létrehozott Béketanács.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

