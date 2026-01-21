  • Megjelenítés
FONTOS Ezért módosítja a kormány a rezsicsökkentés rendszerét - Nagy Márton belengette, kik fizetik meg a nagyobb januári számlát
Videó: lecsapott a Déli Lándzsa műveleti csoport – Elfoglalták a Sagittát az amerikai különleges erők
Globál

Videó: lecsapott a Déli Lándzsa műveleti csoport – Elfoglalták a Sagittát az amerikai különleges erők

Portfolio
Az amerikai Déli Lándzsa műveleti csoport lefoglalt egy tankerhajót Venezuela térségében, amely Washington vádja szerint megsértette a blokádot a latin-amerikai ország körül.

A Sagitta nevű tankerhajó elfoglalásáról az amerikai Déli Parancsnokság felvételt is közzétett a közösségi hálón: állításuk szerint a hajót incidens nélkül lefoglalták.

Az újabb tankerhajó lefoglalása a Trump elnök által létrehozott karibi karanténparancsa alapján demonstrálja abbéli elköteleződésünket, hogy biztosítsuk, Venezuelát csak törvényes és koordinált módon hagyhatja el olaj”

– kommentálta az eseményt az amerikai Déli Parancsnokság.

Még több Globál

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Trump fenyegető üzenetet küldött arról, meddig menne el Grönland megszerzéséért

Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt

Ez a hetedik tankerhajó, melyet az Egyesült Államok különleges erői lefoglaltak a Déli Lándzsa hadművelet megkezdése óta.

Kapcsolódó cikkünk

Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany

Trump bejelentette: hamarosan szárazföldi műveletbe kezd Amerika

Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa

Váratlanul új területet csatolna az Egyesült Államokhoz Trump: mindenki feszülten figyel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Általános undor kezd kialakulni az amerikai eszközökkel szemben
Micsoda erőt mutatott ma a forint!
Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility