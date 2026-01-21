Videó: lecsapott a Déli Lándzsa műveleti csoport – Elfoglalták a Sagittát az amerikai különleges erők

Az amerikai Déli Lándzsa műveleti csoport lefoglalt egy tankerhajót Venezuela térségében, amely Washington vádja szerint megsértette a blokádot a latin-amerikai ország körül.

A Sagitta nevű tankerhajó elfoglalásáról az amerikai Déli Parancsnokság felvételt is közzétett a közösségi hálón: állításuk szerint a hajót incidens nélkül lefoglalták.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 https://twitter.com/hashtag/OpSouthernSpear?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Az újabb tankerhajó lefoglalása a Trump elnök által létrehozott karibi karanténparancsa alapján demonstrálja abbéli elköteleződésünket, hogy biztosítsuk, Venezuelát csak törvényes és koordinált módon hagyhatja el olaj”

– kommentálta az eseményt az amerikai Déli Parancsnokság.

Ez a hetedik tankerhajó, melyet az Egyesült Államok különleges erői lefoglaltak a Déli Lándzsa hadművelet megkezdése óta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images