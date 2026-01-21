Videojáték-kontrollerrel irányítható szuperharckocsi érkezik: hatévnyi fejlesztést spóroltak meg az amerikaiak

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az új Abrams változatot múlt héten mutatták be elő-prototípusként a detroiti autószalonon.

"Nyilván nem olyan gyors, mint a Chevy ZR1" – jegyezte meg George a szalonban szintén kiállított Corvette-re utalva. "De ez egy tank, ami el is talál. Negyed mérföldes sprintben nem veszi fel a versenyt, de egy tized másodperc alatt célba talál negyed mérföldről."

A tábornok elmondása szerint az M1E3 hat évvel a tervezettnél korábban érte el a prototípus-fázist.

A "Forma–1-es pilótafülke" egy Xbox-kontrollerre emlékeztető kezelőfelületet kapott, amelyet a Fanatec tervezett; a cég F1-szimulátorokat és népszerű videojátékos irányítókat gyárt.

"Moduláris, tehát frissíthető" – tette hozzá George, aki kiemelte a Caterpillar motort, a michigani SAPA váltóját, valamint a különböző technológiai vállalatok által fejlesztett szoftvereket, amelyek a harckocsi helyzetfelismerését és harcértékét növelik.

A hadsereg közleménye szerint az M1E3 generatív mesterséges intelligenciát és egyéb MI-alapú digitális mérnöki eszközöket is kap. Ezek a megoldások az új technológiák gyorsabb integrálását hivatottak támogatni.

A jelenlegi Abrams négyfős személyzetével szemben az M1E3-at már három katona kezeli majd. Az automatikus töltőrendszernek köszönhetően a harckocsi tömege mintegy 25 százalékkal csökken.

Bár számos részlet még nem ismert, a tisztviselők korszerű védelmi rendszerekről is beszámoltak. Ezeket kifejezetten a mai fenyegetésekre, köztük az ellenséges drónokra és a nagy hatótávolságú fegyverekre készítik fel a páncélost.

A detroiti bemutatón látható torony távirányítású volt. Fegyverzete a jelenlegi M1A2-höz hasonlóan egy 120 milliméteres sima csövű ágyúból, egy Mk. 19-es gránátvetőből és egy Javelin rakétavetőből állt.

A következő generációs harckocsi másik újdonsága a hibrid-elektromos meghajtás lesz, amelynek köszönhetően a jármű várhatóan mintegy 50 százalékkal üzemanyag-takarékosabban működik majd.

Az eredeti tervek szerint az M1E3 2030-ban került volna ki csapatpróbákra. A tisztviselők azonban tavaly már arról számoltak be, hogy az első prototípusok akár 2026-ban az aktív alakulatokhoz kerülhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images