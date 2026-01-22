Aláírták: megalakult Donald Trump Béketanácsa – Orbán Viktor is jelen volt

Amint a tanács teljesen feláll, bármire képesek leszünk. És mindezt az ENSZ-szel együttműködve tesszük majd
- mondta Trump, hozzátéve, hogy szerinte az ENSZ-ben "óriási potenciál" van, de ezt nem használták ki. Mint kifejezte, "nagyszerű emberek" vannak az ENSZ-ben, de ők nem tettek eleget az általa állítólagosan lezárt nyolc háború befejezéséért.
Trump szerint a testület idővel világszerte szerepet vállalhat a válságkezelésben.
Kritikusok szerint a Béketanács azonban alááshatja az ENSZ szerepét.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közül – az Egyesült Államokon kívül – egyelőre mindegyik kivár: Oroszország még vizsgálja a javaslatot, Franciaország elutasította, Kína pedig nem nyilatkozott. Yvette Cooper brit külügyminiszter közlése szerint az Egyesült Királyság jelenleg nem tervez csatlakozni, mivel
aggályai vannak amiatt, hogy Putyin elnök egy olyan kezdeményezés része, amely a békéről szól.
Németország sem írta alá a dokumentumot, Olaszországban először alkotmányos górcső alá kell venni a meghívást, míg Szlovénia, Norvégia és Svédország nemet mondott. Csehország közölte: nem kapott meghívást, és nincs álláspontja az ügyben. Románia arra hivatkozva utasította el az invitációt, hogy nincs 1 milliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez.
Trump on Board of Peace members:They are friends of mine — let me see — yes, every one of them is a friend of mine.Usually, I have a couple — maybe two or three — that I don’t like. But not this time. I actually like this entire group. Every single one of them. Can you… pic.twitter.com/vIy3MDvtU4 https://t.co/vIy3MDvtU4— Clash Report (@clashreport) January 22, 2026
A jó pár elutasító válasz ellenére Trump arról beszélt:
szinte minden ország, gyakorlatilag minden ország részese akar lenni.
Mint hozzátette: "Néhány nappal ezelőtt küldtük ki a leveleket, és ezek csak azok az országok, amelyek most itt vannak. Éppenséggel Davosban tartózkodnak."
Egymilliárd dolláros tagdíj
Mint megírtuk, Trump mintegy 60 országnak kiküldött tervezete szerint azoknak az államoknak, amelyek állandó tagságot szeretnének a béketestületben,
legalább egymilliárd dollárt (331 milliárd forintot) kell befizetniük a tanács kasszájába.
A Reuters által megtekintett dokumentum alapján az aláíró tagállamok kezdetben hároméves tagságot kapnának, amelyet az amerikai elnök hosszabbíthatna meg az első évben teljesített fizetség ellenében.
Magyarország mellett eddig mintegy 35 ország jelezte részvételi szándékát a Trump-féle Béketanácsban, köztük Argentína, Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, Izrael, Kazahsztán, Marokkó, Üzbegisztán, Vietnám és Koszovó.
A csatlakozó államok vezetőinek többsége szoros kapcsolatot ápol a washingtoni republikánus adminisztrációval. Trump ezt el is ismerte, mondván, mindenki, aki jelen van, "a barátjának" számít.
Az MTI tudósítása alapján az alapító szövegben foglaltak szerint az a tanács célja, hogy
helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben.
A grémiumot maga az amerikai elnök vezeti majd, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
