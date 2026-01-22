Bejelentette Trump: Amerika teljes hozzáférést kap Grönlandhoz - Ingyen megkapnak mindent, ami kell

Az Egyesült Államok teljes hozzáférést kap Grönlandhoz, ráadásul semmit nem kell ezért fizetnie – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy interjúban, melyet a Fox Newsnak adott.

Lényegében teljes hozzáférésről van szó. Nincs semmilyen korlát, nincs időlimit”

– magyarázta az elnök.

Hozzátette:

az USA még csak nem is kell, hogy bármit fizessen a hozzáférésért.

Teljes hozzáférésünk lesz. Olyan katonai hozzáférést kapunk, amilyet csak akarunk. Azt teszünk Grönlandra, amit akarunk. Nemzetbiztonságról és nemzetközi biztonságról van szó”

– mondta Trump elnök.

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok majd az Aranykupola rakétavédelmi rendszer egy részét Grönlandra fogja telepíteni.

Ha a rosszfiúk elkezdenek lőni, ez Grönlandon is átmegy majd. Szóval lelőjük”

– magyarázta Trump elnök.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images