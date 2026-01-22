Bejelentette Zelenszkij: béketárgyalás lesz - Jön az első orosz-ukrán-amerikai találkozó

A találkozó Zelenszkij elmondása szerint „technikai szinten” fog zajlani, ami valószínűleg azt jelenti, hogy nem várható áttörés a békeszerződés tárgyalását illetően, inkább egyfajta előkészítő esemény lesz.

A helyszín az Egyesült Arab Emírségek lesz majd, a tárgyalás két napon át zajlik majd és várhatóan holnap kezdődik

– mondta el az ukrán elnök.

Megjegyezte: reméli, hogy az emírségekben is tudnak a közelgő találkozóról, mert szerinte az Egyesült Államok néha „meglepetéseket” szokott tenni.

Szerintem megfelelő, ha technikai szinten zajló tárgyalásokkal kezdődik a háromoldalú találkozó. Oroszországnak is fel kell készülnie a kompromisszumokra, mert tudják, mindenkinek fel kell, nem csak Ukrajnának, ez nekünk fontos”

– mondta Zelenszkij elnök.

Az ukrán vezető arra is kitért, hogy szerinte Oroszországnak és Ukrajnának is nehézséget jelent a mostani háború. Elmondta: hiába okoz súlyos károkat az orosz haderő az ukrán energiaellátó rendszerben, Ukrajna is „válaszol” ezekre a támadásokra.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images