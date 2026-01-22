  • Megjelenítés
Darabjaira szedték Oroszország vadonatúj drónját – Talán az ukránok sem hitték el, mire bukkantak benne
Globál

Darabjaira szedték Oroszország vadonatúj drónját – Talán az ukránok sem hitték el, mire bukkantak benne

Portfolio
2026 első napjaiban egy új típusú orosz drónt lőtt le az ukrán légvédelem, amelyet Geran-5 néven azonosítottak. Fedélzeti elektronikájában ugyanakkor felfedezni véltek több amerikai és német gyártású mikrochipet is, ami rámutat arra, hogy a szankciók ellenére továbbra is eljut az orosz hadiiparhoz a nyugati technológia - írta meg a Kyiv Independent.

A Geran-5-ként azonosított drón legszembetűnőbb jellemzője a sebessége: 500-600 kilométer/órára képes, ami nagyjából háromszorosa a leggyakrabban bevetett Gerán-2-ének.

A nagy hatótávolságú Geran-5 a megjelenését illetően inkább egy szárnyas rakétára emlékeztet, mintsem az eddig tömegesen bevetett, háromszög alakú Sahed-típusú drónokra.

Az ukrán katonai hírszerzés szerint a geran-5 esetében azonban nem a sahed, hanem az irániak másik drónjának, a Karrar másolatáról van szó.

Eddig két ilyen drónt sikerült lelőnie az ukrán haderőnek: egyet Kijev megyében, egyet pedig Dnyipro közelében, mindkettőt januárban. Az egyik olyan állapotban maradt, hogy alkatrészeit részletesen szemügyre lehetett venni.

Még több Globál

Bejelentette Brüsszel: elfogadják Trump új tervét - De van egy feltétel

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kiderült: különleges ajánlatot rakna le Putyin asztalára Ukrajna és Amerika az első háromoldalú béketárgyaláson

Miután a katonai hírszerzés górcső alá vette a drónt, kiderült:

a fedélzeti elektronikája nyugati technológiával gyártott mikrochipeket tartalmaz.

A drónban az amerikai Texas Instruments, a CTS Corporation és a Monolithic Power Systems, valamint a német Infineon Technologies termékeit azonosították. A legtöbb, összesen hat darab chip a Texas Instrumentstől származik, amelynek alkatrészeire az orosz hadiipar régóta támaszkodik.

Bár a nyugati gyártók 2022-ben kivonultak az orosz piacról, termékeik továbbra is eljutnak Oroszországba. Két mikrochip gyártási idejét tudták meghatározni: az egyik 2025 szeptemberében, a másik 2024 februárjában készült, tehát nem a háború előtti készletről van szó.

A Kyiv Independent által áttekintett vámadatok szerint a nyugati chipek főként Kínában és Hongkongban bejegyzett kereskedőkön keresztül jutnak el Oroszországba. Kisebb részük az Egyesült Arab Emírségekből vagy Kirgizisztánból érkezik. Ezek a cégek nemcsak Kínában, hanem Malajziában, Tajvanon, Japánban és a Fülöp-szigeteken is vásárolnak nyugati technológiával gyártott félvezetőket.

Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós ügyekért felelős biztosa szerint Oroszország a becslések szerint mintegy 2,2 millió import elektronikai alkatrészhez jutott hozzá 2025-ben, beleértve a nyugati gyártmányokat is. Vlaszjuk úgy véli, a nyugati chipek nagyjából 30 százaléka lehet hamisítvány vagy ázsiai gyárakban illegálisan túlgyártott tétel, míg 70 százalékuk eredeti, nyugati cégek ázsiai üzemeiben készült alkatrész.

A Kyiv Independent által megkeresett gyártók közül a német Infineon Technologies közölte, hogy "rendkívül komolyan veszi a helyzetet", és már 2022-ben felszámolta oroszországi leányvállalatát, valamint minden szállítást leállított. A három amerikai cég nem reagált az ukrán lap megkeresésére. A Texas Instruments korábban azt nyilatkozta, hogy határozottan ellenzi termékei illegális terjesztését.

Kapcsolódó cikkünk

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Bejelentette Trump: Amerika teljes hozzáférést kap Grönlandhoz - Ingyen megkapnak mindent, ami kell
Eldőlt Grönland jövője: megtörte a csendet Dánia - Kiderült, mit gondolnak a Trump-alkuról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility