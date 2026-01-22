Darabjaira szedték Oroszország vadonatúj drónját – Talán az ukránok sem hitték el, mire bukkantak benne

A Geran-5-ként azonosított drón legszembetűnőbb jellemzője a sebessége: 500-600 kilométer/órára képes, ami nagyjából háromszorosa a leggyakrabban bevetett Gerán-2-ének.

A nagy hatótávolságú Geran-5 a megjelenését illetően inkább egy szárnyas rakétára emlékeztet, mintsem az eddig tömegesen bevetett, háromszög alakú Sahed-típusú drónokra.

Az ukrán katonai hírszerzés szerint a geran-5 esetében azonban nem a sahed, hanem az irániak másik drónjának, a Karrar másolatáról van szó.

Eddig két ilyen drónt sikerült lelőnie az ukrán haderőnek: egyet Kijev megyében, egyet pedig Dnyipro közelében, mindkettőt januárban. Az egyik olyan állapotban maradt, hogy alkatrészeit részletesen szemügyre lehetett venni.

Miután a katonai hírszerzés górcső alá vette a drónt, kiderült:

a fedélzeti elektronikája nyugati technológiával gyártott mikrochipeket tartalmaz.

A drónban az amerikai Texas Instruments, a CTS Corporation és a Monolithic Power Systems, valamint a német Infineon Technologies termékeit azonosították. A legtöbb, összesen hat darab chip a Texas Instrumentstől származik, amelynek alkatrészeire az orosz hadiipar régóta támaszkodik.

Bár a nyugati gyártók 2022-ben kivonultak az orosz piacról, termékeik továbbra is eljutnak Oroszországba. Két mikrochip gyártási idejét tudták meghatározni: az egyik 2025 szeptemberében, a másik 2024 februárjában készült, tehát nem a háború előtti készletről van szó.

A Kyiv Independent által áttekintett vámadatok szerint a nyugati chipek főként Kínában és Hongkongban bejegyzett kereskedőkön keresztül jutnak el Oroszországba. Kisebb részük az Egyesült Arab Emírségekből vagy Kirgizisztánból érkezik. Ezek a cégek nemcsak Kínában, hanem Malajziában, Tajvanon, Japánban és a Fülöp-szigeteken is vásárolnak nyugati technológiával gyártott félvezetőket.

Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós ügyekért felelős biztosa szerint Oroszország a becslések szerint mintegy 2,2 millió import elektronikai alkatrészhez jutott hozzá 2025-ben, beleértve a nyugati gyártmányokat is. Vlaszjuk úgy véli, a nyugati chipek nagyjából 30 százaléka lehet hamisítvány vagy ázsiai gyárakban illegálisan túlgyártott tétel, míg 70 százalékuk eredeti, nyugati cégek ázsiai üzemeiben készült alkatrész.

A Kyiv Independent által megkeresett gyártók közül a német Infineon Technologies közölte, hogy "rendkívül komolyan veszi a helyzetet", és már 2022-ben felszámolta oroszországi leányvállalatát, valamint minden szállítást leállított. A három amerikai cég nem reagált az ukrán lap megkeresésére. A Texas Instruments korábban azt nyilatkozta, hogy határozottan ellenzi termékei illegális terjesztését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images