Eldőlt Grönland jövője: megtörte a csendet Dánia - Kiderült, mit gondolnak a Trump-alkuról
Eldőlt Grönland jövője: megtörte a csendet Dánia - Kiderült, mit gondolnak a Trump-alkuról

MTI
Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében - jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.

Az Európai Tanács transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó rendkívüli ülésére érkezve Frederiksen emlékeztetett az 1951-ben Washington és Koppenhága között létrejött védelmi szerződésre, amelyben az Egyesült Államok vállalta, hogy megvédi a szigetet egy esetleges agressziótól, majd kijelentette: Dánia lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy katonai bázisokat hozzanak létre Grönlandon.

Ha ezt a megállapodást ki lehet bővíteni, azt biztosan nem utasítanánk el sem a dán, sem a grönlandi fél részéről"

- fogalmazott a dán kormányfő.

