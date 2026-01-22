Elképesztő nyilatkozat a NATO vezetőjétől: szóba sem került Grönland annektálása

Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán, miután Davosban kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel.

Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nem csak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről

- fogalmazott Mark Rutte.

Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott Oroszország és Kína egyre aktívabb.

Mark Rutte azt mondta, hogy

a megbeszélésen nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye

és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Evan Vucci