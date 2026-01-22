  • Megjelenítés
Fellélegezhet Európa, lecsendesült a Trump-tornádó? – Reagáltak a vámok törlésére
Fellélegezhet Európa, lecsendesült a Trump-tornádó? – Reagáltak a vámok törlésére

MTI
|
Portfolio
Üdvözölte Lars Løkke Rasmussen dán és Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter szerda este, hogy Donald Trump amerikai elnök letett arról, hogy a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt február elsejétől amerikai importvámokat vezessen be nyolc európai országgal szemben.

A nap jobban ér véget, mint ahogyan kezdődött

- írta Rasmussen az X-en. Fontosnak nevezte, hogy olyan megoldást találjanak, amely "tiszteletben tartja" Grönland lakóit. Hangsúlyozta azt is, hogy

Dánia figyelembe kívánja venni az Egyesült Államok aggályait.

Kitért arra is, hogy "pozitív lenne", ha ez azt jelentené, hogy visszatérhetnének a Truth Social közösségi platformnál "megszokottabb" kommunikációs csatornákhoz.

Maria Malmer Stenergard az X-en azt írta:

Jó, hogy Trump elállt a vámoktól, amelyeket azokkal szemben vetett volna ki közülünk, akik támogatták Dániát és Grönlandot.

"A határok elmozdítására vonatkozó követelések jól megérdemelt bírálatot váltottak ki. Ezért is újfent megismételtük, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni. Úgy tűnik, szövetségeseinkkel folytatott munkánk hatással bírt" - tette hozzá a svéd tárcavezető.

Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően, szerda este a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy

nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben.

Trumpa a CNBC-nek arról beszélt, hogy az Egyesült Államok jogot fog kapni a sziget környékén található ásványkincsek kitermelésére, cserébe a NATO részt vehet az "Aranykupola" fantázianévre hallgató amerikai rakétavédelmi rendszer fejlesztésében. Rutte a tanácskozás után kijelentette:

a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad.

A NATO-főtitkár szerint a megbeszélésen nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

