Itt az újabb fordulat Grönland ügyében: kiderült, hogy nincs írásos megállapodás semmiről - Ebből bármi lehet

A CNN arról ír:
Mark Rutte és Donald Trump semmilyen írásbeli megállapodást nem kötött Grönlandról,
csak verbálisan egyeztek meg a térség jövőjéről.
A lap arra is kitért, hogy a két vezető az USA és Dánia közt 1951-ben létrejött egyezmény frissítéséről egyeztetett, amely az amerikai katonák jelenlétét szabályozza Grönlandon.
A CNN forrásai szerint egyébként az USA a korlátlan katonai jelenlét mellett a térség erőforrásaihoz is hozzá akar férni, és ki akarja tiltani az orosz és kínai tőkét a térségből.
Az Euractiv közben arról ír: erősen kérdéses továbbra is, Rutte és Trump pontosan miről állapodott meg, azonban egészen biztos, hogy Dánia „nem enged a szuverenitásából,” vagyis nem fogják elismerni az Egyesült Államok uralmát Grönland fölött.
Egy diplomata azt nyilatkozta a lapnak:
igazából senki nem tud semmit Trump és Rutte megállapodásáról, sőt, valószínűleg sok konkrétumot nem is tisztáztak még, ezért hivatkoznak úgy az egyezményre, mint „keretmegállapodás.”
Az Independent közben közölte Grönland hivatalos válaszát: a térség „pozitívan” tekint a megegyezésre, viszont közölték, hogy Grönland népének önrendelkezése és a terület szuverenitása nem olyan kérdés, melyben kompromisszumokat fognak kötni.
Vivian Motzfeldt külügyminiszter is megerősítette: nincs hivatalos, írásos megállapodás Grönland sorsáról.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
