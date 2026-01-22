  • Megjelenítés
Kiderült: nem csak Gázával foglalkozik Trump béketanácsa – Nagy tervei vannak az elnöknek
Kiderült: nem csak Gázával foglalkozik Trump béketanácsa – Nagy tervei vannak az elnöknek

Portfolio
A Donald Trump által létrehozott nemzetközi Béketanács nem csupán Gázával, hanem más régiókkal is foglalkozik majd a világon – jelentette be Steven Witkoff, Donald Trump vezető tárgyalója.

Trump a Béketanácsot alapvetően a gázai háború rendezése végett hozta létre, Steven Witkoff ma nyíltan kijelentette, hogy a projekt ennél szélesebb körű lesz.

Egész pontosan azt mondta:

Reményt adtunk Gázának, és azoknak a helyeknek, ahol a Béketanács majd működni fog.”

Azt nem részletezte, pontosan melyek lesznek ezek a helyek.

