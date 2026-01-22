Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?

Washington értékelése szerint Kuba gazdasága az összeomlás szélén áll, a kormány pedig soha nem volt ennyire sebezhető. Úgy látják, a helyzetet súlyosbítja, hogy Havanna elveszítette egyik legfőbb támaszát, Nicolás Madurót.
Konkrét terv ugyan még nincs a közel hét évtizede hatalmon lévő kommunista kormány leváltására,
de az amerikai tisztviselők Maduro elfogását, majd a venezuelai rezsim többi tagjának hatalmon maradását mintának, egyben figyelmeztetésnek is szánják Kuba számára.
Nyomatékosan javaslom, hogy kössenek alkut. MIELŐTT MÁR TÚL KÉSŐ LENNE
- írta Donald Trump január 11-én a közösségi médiában, hozzátéve: "TÖBBÉ NEM MEGY OLAJ VAGY PÉNZ" Kubába.
A Trump-adminisztráció Miamiban és Washingtonban is tárgyalt kubai emigránsokkal és civil szervezetekkel,
hogy azonosítsanak valakit a kubai vezetésen belül, aki felismeri a helyzet súlyosságát és hajlandó tárgyalni.
Az amerikai hírszerzési jelentések komor képet festenek a szigetország gazdaságáról: krónikus áru- és gyógyszerhiány, valamint gyakori áramkimaradások sújtják az országot. Kuba sorsa látszólag évtizedek óta összefonódott Venezueláéval: a kedvezményesen beszerzett venezuelai olaj 1999 óta, Hugo Chávez hatalomra kerülése óta a kubai gazdaság egyik alapja. A vízumtilalmakkal operáló amerikai adminisztráció a kubai külföldi orvosi missziókat is célkeresztbe vette – ezek jelentik Havanna egyik legfontosabb valutaforrását.
A Wall Street Journal szerint Trump és szűk belső köre – amelynek több tagja floridai kötődésű –
a kubai kommunista rezsim megdöntését látja a nyugati félteke átalakítását célzó nemzetbiztonsági stratégiájuk legfőbb próbatételeként.
Trump a venezuelai megállapodást sikerként értékeli, Delcy Rodríguez volt alelnök együttműködését pedig bizonyítéknak látja arra, hogy az Egyesült Államok diktálhatja a feltételeket.
Kuba vezetői inkompetens marxisták, akik tönkretették az országukat, és súlyos csapást szenvedtek a Maduro-rezsim bukásával, amelyet ők tartottak életben
- fogalmazott egy névtelenséget kérő fehér házi tisztviselő. Hozzátette: Kubának "alkut kellene kötnie, mielőtt túl késő lesz".
Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke, hogy Kubát "hozzáértő, demokratikus kormány irányítsa, amely nem ad otthont ellenfeleink katonai és hírszerző szolgálatainak".
A lap ugyanakkor kiemeli: bár Trump szövetségesei közül sokan nem érnék be kevesebbel, mint a kommunista uralom végével Kubában, nem biztos, hogy valóra válik az álmuk. A pénzszűkében lévő rezsim megbuktatása olyan zűrzavarhoz és humanitárius válsághoz vezethet, amelyet Trump Venezuelában is igyekezett elkerülni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása
Lépten-nyomon egy békésebb világra szabott szabályrendszerbe ütköznek a brüsszeli tervek.
Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra
Nagy üzletet csinált a Palantir.
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?
"Bevált" receptet követnének.
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Megszólalt Nagy Márton.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba
A gyakorlatot pont az a Norvégia vezeti, akikre nagyon haragszik most az amerikai elnök.
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Enyhül a feszültség, veszik a hazai részvényeket is.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.