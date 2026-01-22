  • Megjelenítés
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?

Felbátorodva Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása után, a Trump-adminisztráció olyan kubai kormányzati bennfenteseket keres, akik nyitottak lennének alkut kötni a kommunista rezsim megbuktatásáról még az év vége előtt - közölte forrásokra hivatkozva a Wall Street Journal.

Washington értékelése szerint Kuba gazdasága az összeomlás szélén áll, a kormány pedig soha nem volt ennyire sebezhető. Úgy látják, a helyzetet súlyosbítja, hogy Havanna elveszítette egyik legfőbb támaszát, Nicolás Madurót.

Konkrét terv ugyan még nincs a közel hét évtizede hatalmon lévő kommunista kormány leváltására,

de az amerikai tisztviselők Maduro elfogását, majd a venezuelai rezsim többi tagjának hatalmon maradását mintának, egyben figyelmeztetésnek is szánják Kuba számára.

Nyomatékosan javaslom, hogy kössenek alkut. MIELŐTT MÁR TÚL KÉSŐ LENNE

- írta Donald Trump január 11-én a közösségi médiában, hozzátéve: "TÖBBÉ NEM MEGY OLAJ VAGY PÉNZ" Kubába.

A Trump-adminisztráció Miamiban és Washingtonban is tárgyalt kubai emigránsokkal és civil szervezetekkel,

hogy azonosítsanak valakit a kubai vezetésen belül, aki felismeri a helyzet súlyosságát és hajlandó tárgyalni.

Az amerikai hírszerzési jelentések komor képet festenek a szigetország gazdaságáról: krónikus áru- és gyógyszerhiány, valamint gyakori áramkimaradások sújtják az országot. Kuba sorsa látszólag évtizedek óta összefonódott Venezueláéval: a kedvezményesen beszerzett venezuelai olaj 1999 óta, Hugo Chávez hatalomra kerülése óta a kubai gazdaság egyik alapja. A vízumtilalmakkal operáló amerikai adminisztráció a kubai külföldi orvosi missziókat is célkeresztbe vette – ezek jelentik Havanna egyik legfontosabb valutaforrását.

A Wall Street Journal szerint Trump és szűk belső köre – amelynek több tagja floridai kötődésű –

a kubai kommunista rezsim megdöntését látja a nyugati félteke átalakítását célzó nemzetbiztonsági stratégiájuk legfőbb próbatételeként.

Trump a venezuelai megállapodást sikerként értékeli, Delcy Rodríguez volt alelnök együttműködését pedig bizonyítéknak látja arra, hogy az Egyesült Államok diktálhatja a feltételeket.

Kuba vezetői inkompetens marxisták, akik tönkretették az országukat, és súlyos csapást szenvedtek a Maduro-rezsim bukásával, amelyet ők tartottak életben

- fogalmazott egy névtelenséget kérő fehér házi tisztviselő. Hozzátette: Kubának "alkut kellene kötnie, mielőtt túl késő lesz".

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke, hogy Kubát "hozzáértő, demokratikus kormány irányítsa, amely nem ad otthont ellenfeleink katonai és hírszerző szolgálatainak".

A lap ugyanakkor kiemeli: bár Trump szövetségesei közül sokan nem érnék be kevesebbel, mint a kommunista uralom végével Kubában, nem biztos, hogy valóra válik az álmuk. A pénzszűkében lévő rezsim megbuktatása olyan zűrzavarhoz és humanitárius válsághoz vezethet, amelyet Trump Venezuelában is igyekezett elkerülni.

