Nem csatlakozik Trump Béketanácsához Magyarország szomszédja – Meg is indokolták, miért

Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs 1 milliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez - közölte az Antena 3 helyi tévécsatorna csütörtöki adásában, forrásaira hivatkozva.

Az információk szerint Románia az "elemző várakozás" állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte

a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését a ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében.

Ezenkívül az országnak nincs "pénzügyi alapja" a tanácshoz való csatlakozáshoz.

Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanács létrehozásáról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.

A Béketanácsba való belépésre szóló meghívót számos külföldi vezetőnek elküldték, köztük Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a javaslatot vizsgálják.

A Bloomberg ügynökség információi szerint

az amerikai elnök ma, a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tervezi jóváhagyni a tanács hatáskörét és alapokmányát.

Az MTI azt írja, Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint egyelőre nem időszerű Szlovénia csatlakozása a Béketanácshoz. Eddig Argentína, Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek, Fehéroroszország, Izrael, Kazahsztán, Magyarország, Marokkó, Üzbegisztán, Vietnám és Koszovó jelezte csatlakozási szándékát.

Eddigi hivatalos bejelentések szerint a meghívottak között van a Vatikán, Oroszország, Kína, Kanada, Egyiptom, Törökország, India, Thaiföld és az Európai Unió.

Franciaország bejelentette, hogy nem csatlakozik a szervezethez, amely aggodalmai szerint az ENSZ-t akarhatja felváltani közvetítőként a nemzetközi konfliktusokban. Olaszországban először alkotmányos górcső alá kell venni a meghívást, míg Norvégia és Svédország nemet mondott. Csehország közölte: nem kapott meghívást, és nincs álláspontja az ügyben.

Arról, hogy Magyarország csatlakozik a Trump-féle Béketanácshoz, a szerdai Magyar Közlönyben kormányhatározat jelent meg. Orbán Viktor miniszterelnök Davosban találkozni is fog az amerikai elnökkel.

