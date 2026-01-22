Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra

A "Dataroom" névre keresztelt, biztonságos digitális környezetben az ukrán védelmi vállalatok valós, az orosz légi fenyegetésekről gyűjtött hírszerzési adatok alapján fejleszthetik és validálhatják algoritmusaikat.
A munkaterület elsődleges célja, hogy az elfogó drónokat mesterséges intelligenciával szereljék fel, és ezáltal javítsák azok célfelismerési, osztályozási és semlegesítési képességeit.
A jövőben tervezzük a "Dataroom" képességeinek kiterjesztését az autonómia és a mesterséges intelligencia más területeire is, de jelenleg a legsürgetőbb feladatra összpontosítunk: az égboltunkon megjelenő fenyegetések, a Sahed-típusú drónok elhárítására" – írta Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter a LinkedIn-oldalán.
A miniszter kiemelte, hogy bár az elfogó drónok hatékonynak bizonyultak a harcmezőn, több ezer célpont elleni védekezéshez nagyfokú autonómiára és önálló célfelismerési képességre van szükség. A "Dataroom" jelenleg kizárólag az ukrán védelmi ipar szereplői számára elérhető, elsősorban a betanításhoz felhasznált adatok érzékenysége miatt.
A Peter Thiel libertárius milliárdos által társalapított Palantir Technologies kijevi irodát nyitott, és szorosan együttműködik az ukrán Digitális Átalakulásért Felelős Minisztériummal. A vállalat MetaConstellation nevű szoftverét Ukrajna az ellenséges állásokra és eszközökre vonatkozó adatok gyűjtésére és vizualizálására használja műholdak, szenzorok és drónok hálózatán keresztül.
Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images
