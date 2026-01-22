  • Megjelenítés
Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra
Globál

Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra

Portfolio
Az ukrán kormány által támogatott Brave1 védelmi technológiai klaszter az amerikai Palantirrel együttműködve olyan platformot fejleszt, amelyen érzékeny katonai adatok felhasználásával lehet mesterségesintelligencia-modelleket tesztelni - számolt be a Defense News.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A "Dataroom" névre keresztelt, biztonságos digitális környezetben az ukrán védelmi vállalatok valós, az orosz légi fenyegetésekről gyűjtött hírszerzési adatok alapján fejleszthetik és validálhatják algoritmusaikat.

A munkaterület elsődleges célja, hogy az elfogó drónokat mesterséges intelligenciával szereljék fel, és ezáltal javítsák azok célfelismerési, osztályozási és semlegesítési képességeit.

A jövőben tervezzük a "Dataroom" képességeinek kiterjesztését az autonómia és a mesterséges intelligencia más területeire is, de jelenleg a legsürgetőbb feladatra összpontosítunk: az égboltunkon megjelenő fenyegetések, a Sahed-típusú drónok elhárítására" – írta Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter a LinkedIn-oldalán.

A miniszter kiemelte, hogy bár az elfogó drónok hatékonynak bizonyultak a harcmezőn, több ezer célpont elleni védekezéshez nagyfokú autonómiára és önálló célfelismerési képességre van szükség. A "Dataroom" jelenleg kizárólag az ukrán védelmi ipar szereplői számára elérhető, elsősorban a betanításhoz felhasznált adatok érzékenysége miatt.

Még több Globál

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump

Nem csatlakozik Trump Béketanácsához Magyarország szomszédja – Meg is indokolták, miért

A Peter Thiel libertárius milliárdos által társalapított Palantir Technologies kijevi irodát nyitott, és szorosan együttműködik az ukrán Digitális Átalakulásért Felelős Minisztériummal. A vállalat MetaConstellation nevű szoftverét Ukrajna az ellenséges állásokra és eszközökre vonatkozó adatok gyűjtésére és vizualizálására használja műholdak, szenzorok és drónok hálózatán keresztül.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan bejelentést tett Putyin, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kulcsfontosságú nap a mai: Trump szerint közel van a háború lezárása, de akadhat egy bökkenő

Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility