Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Vlagyimir Putyin közölte: hajlandó csatlakozni Donald Trump úgynevezett Béketanácsához, mi több, az állandó tagsághoz szükséges egymilliárd dollárt is befizetné a Kreml. Az orosz elnök arról is beszélt a moszkvai biztonsági tanács szerdai ülésén, hogy az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket Ukrajna újjáépítésére lehetne felhasználni egy békeegyezmény megkötése után. Putyin továbbá megerősítette: Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkezik. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a svájci Davosba tart, hogy a Világgazdasági Fórum helyszínén egyeztessen ma Trumppal. Szerdán Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tárgyalt Witkoff-fal és Kushnerrel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
A német kancellár kimondta: új világrend jön, amelyben csak az erő számít

Friedrich Merz német kancellár szerint széthullóban van az Egyesült Államok által dominált régi világrend, helyét pedig egy új, nagyhatalmi erőpolitikára épülő korszak veszi át - közölte a Handelsblatt. A német kancellár szerint ugyanakkor Európának nem kell tétlenül néznie a világrend megváltozását, a védelmi kapacitások gyors fejlesztésével, szorosabb integrációval, valamint a gazdaság versenyképességének javításával olyan helyzetbe hozhatja magát, amivel ismét a világpolitika meghatározó szereplője lehet.

Witkoff: egyetlen ponton múlik az alku nyélbe ütése

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokban, a feleknek már csak egyetlen pontban kell megegyezniük - jelentette be csütörtökön Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja.

Azt hiszem, már csak egyetlen pontot kell rendezni, amelynek több verziójáról tárgyaltunk már, tehát ez azt jelenti, hogy megoldható. Ha mindkét oldal szeretné megoldani, megoldjuk

- fogalmazott Witkoff a svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórum margóján.

A különmegbízott, aki Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner társaságában a tervek szerint még a nap folyamán Moszkvába látogat, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztet majd az ukrajnai háború lezárásáról.

A különmegbízott előző nap a sajtónak azt mondta, hogy Moszkva kérte a találkozót.

Witkoff és Kushner december elején már találkozott Putyinnal az orosz fővárosban, hogy bemutassák nekik az immár csaknem négy éve zajló háború lezárására kidolgozott javaslatokat.

A két diplomata ezt követően Abu-Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába utazik, ahol, mint Witkoff elmondta, a megbeszélések "katonai munkacsoportok" bevonásával folytatódnak.

(MTI)

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő 94 orosz drónból 80-at semlegesített az éjszaka folyamán.

10 helyszínen 10 drónbecsapódásról érkezett hír, továbbá 4 helyen észleltek lezuhant dróntörmeléket.

(Ukrinform)

Befutott Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az imént megérkezett a svájci Davosba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalóasztalhoz ülni.

(Ukrinform)

Hűti a kedélyeket Moszkva?

A Kreml csütörtökön közölte, hogy nagyra értékeli Steve Witkoff amerikai különmegbízott diplomáciai erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében, ugyanakkor nem kívánta kommentálni Witkoff optimista kijelentését, miszerint közel van egy megállapodás.

Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje csütörtökön Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml közölte, hogy azt követően tájékoztatást ad.

(Reuters)

Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra

Az ukrán kormány által támogatott Brave1 védelmi technológiai klaszter az amerikai Palantirrel együttműködve olyan platformot fejleszt, amelyen érzékeny katonai adatok felhasználásával lehet mesterségesintelligencia-modelleket tesztelni - számolt be a Defense News.

Ukrán támadás Krasznodarban, jelentett az orosz légvédelem

Három ember életét vesztette a dél-oroszországi Volna település fekete-tengeri kikötői termináljait szerda éjjel ért ukrán dróntámadás következtében, a létesítmény területén négy olajtartály kigyulladt - közölte Venjamin Kondratyjev, a Krasznodari terület kormányzója.

A kormányzó szerint a tűz eloltására 29 gépet és csaknem száz embert vetettek be, a nyílt lángokat elfojtották.

A határ menti belgorodi régióban, Cservona Dibrova községben egy teherautó vezetőjét sebesítette meg csütörtökön pilóta nélküli repülőszerkezet támadása. Belgorod városban szerda este óta 1700 ember evakuáltak a Gubkin utca környékéről, egy lőszer hatástalanításának idejére.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 31 ukrán drónt semmisített meg az orosz légtérben.

(MTI)

Klicsko szerint valós exodus sújtotta Kijevet

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 600 ezer ember hagyta el az ukrán fővárost januárban a zord tél és az orosz támadások okozta áram- és fűtéskimaradások következtében. Ezt mobiltelefon-adatok alapján számították ki, Kijev katonai közigazgatása ugyanakkor nem erősítette meg a polgármester állítását.

A több mint 3 millió lakosú Kijev polgármestere a hónap elején arra kérte a lakosokat, hogy "ideiglenesen hagyják el a várost", ha lehetőségük van rá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap közölte, hogy reggel Kijev csaknem 60%-ában nem volt áram. Hozzátette, hogy Kijev, Harkiv, Szumi, Csernyihiv és Dnyipro, valamint ezek környező régiói vannak a legnehezebb helyzetben.

(Kyiv Independent)

Kulcsfontosságú nap a mai: Trump szerint közel van a háború lezárása, de akadhat egy bökkenő

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában fogadja Steve Witkoff amerikai különmegbízottat és Donald Trump vejét, Jared Kushnert, hogy az ukrajnai háború rendezéséről tárgyaljanak. A találkozóra azt követően került sor, hogy Trump állítása szerint "viszonylag közel" van a megállapodás - írja a Reuters.

Megszólalt a szakértő: fáj Európának, amíg Trump új világrendet épít az előző romjain – De hol a stratégia?

Donald Trump már az első ciklusa során anomáliának számított, hiszen már akkor is rendkívül aktív, kézi vezérlésű külpolitikát folytatott. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az amerikai elnök mennyi konfliktust tud bevállalni, és mi jöhet utána, hiszen stratégiát 5, 10, 15 évre kell tervezni - mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa a Portfolio külpolitikai videós podcastjában, a Global Insight legújabb adásában. 

Súlyos orosz kémügy Magyarország szomszédjában: titkosszolgálati téglája volt a Kremlnek?

Csütörtökön kezdődik a bécsi tartományi büntetőbíróságon az elmúlt évtizedek legnagyobb osztrák kémügyének tárgyalása. Az időközben megszűnt Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmusellenes Hivatal alkotmányvédelmi főfelügyelőjét hivatali visszaéléssel és Oroszország javára végzett hírszerző tevékenységgel vádolják.

Megszólalt Putyin Ukrajna jövőjéről – Azt is elmondta, mennyire saccolja Grönland árát

Az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket a harcok során károkat szenvedett területek helyreállítására lehetne felhasználni az orosz-ukrán békeegyezmény megkötése után - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács szerdai ülésén.

Tegnapi tudósításunk

Szerdai hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

