Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokban, a feleknek már csak egyetlen pontban kell megegyezniük - jelentette be csütörtökön Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja.

Azt hiszem, már csak egyetlen pontot kell rendezni, amelynek több verziójáról tárgyaltunk már, tehát ez azt jelenti, hogy megoldható. Ha mindkét oldal szeretné megoldani, megoldjuk

- fogalmazott Witkoff a svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórum margóján.

A különmegbízott, aki Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner társaságában a tervek szerint még a nap folyamán Moszkvába látogat, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztet majd az ukrajnai háború lezárásáról.

A különmegbízott előző nap a sajtónak azt mondta, hogy Moszkva kérte a találkozót.

Witkoff és Kushner december elején már találkozott Putyinnal az orosz fővárosban, hogy bemutassák nekik az immár csaknem négy éve zajló háború lezárására kidolgozott javaslatokat.

A két diplomata ezt követően Abu-Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába utazik, ahol, mint Witkoff elmondta, a megbeszélések "katonai munkacsoportok" bevonásával folytatódnak.

(MTI)