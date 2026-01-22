Végre kinyitották a mentőövet jelentő határátkelőt - az átmeneti kormány első nagy lépése a stabilizáció felé

Mindkét irányba megnyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő rafahi átkelőt a jövő héten - jelentette be az övezetet igazgató szakértői kormány vezetője csütörtökön Davosban.

Ali Saath elmondta, a megnyitás azt jelképezi, hogy

az övezet "többé nincs elzárva sem a jövő, sem a világ elől",

hozzátéve, hogy a gázai palesztinok számára Rafah nem pusztán átkelő, hanem "mentőöv" és a lehetőségek szimbóluma.

Az átkelő megnyitását - amelyet a gázai háború kirobbanását követően zártak le - az Izrael és a Hamász iszlamista terrorszervezet között októberben megkötött tűzszünet irányozta elő, a lépésre azonban mostanáig nem került sor.

Az övezetet irányító átmeneti kormány 14 tagú, Saath pedig ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben, amelynek egyik tagja sem kötődik a Hamászhoz. A kormány feladata - mint azt a Fehér Ház részéről leszögezték - az övezet stabilizálása lesz, beleértve a közszolgáltatások újraindítását és a polgári intézmények újranyitását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images