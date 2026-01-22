  • Megjelenítés
Zelenszkij: Ukrajna szívesen szétbombázza az orosz hajókat Grönland körül
Zelenszkij: Ukrajna szívesen szétbombázza az orosz hajókat Grönland körül

Ukrajna szívesen segít a NATO-nak kilőni az orosz hajókat Grönland körül – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a davosi fórumon.

Ha az orosz hadihajók szabadon garázdálkodnak Grönland körül, Ukrajna segíteni tud. Van tapasztalatunk, vannak fegyvereink, tudunk róla gondoskodni, hogy egyik hajó se hagyja el a térséget. El tudjuk őket süllyeszteni, ahogy elsüllyesztjük őket a Krím körül is”

mondta az ukrán vezető.

Hozzátette: Ukrajna még jobban tudna segíteni, ha a NATO tagja lenne.

Beszédében kritizálta az EU-t is, amiért csak 30-40 katonát küldtek Grönland védelmére, mert így ellenfeleik nem fogják őket komolyan venni. Javasolta Európának azt is, hogy hozzanak létre egy közös hadsereget, mert jelenleg túlzottan bízik az EU abban, hogy a  NATO működni fog, ha kell.

Ma a NATO-t a hit tartja össze, a hit abban, hogy az Egyesült Államok lépni fog, ha kell, segít majd és nem áll félre. De mi lesz, ha mégse így lesz?”

– tette fel a kérdést az ukrán vezető.

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

