  • Megjelenítés
Amerika ellensége: egy feltétellel jöhetnek ide az Atomenergia‑ügynökség emberei
Globál

Amerika ellensége: egy feltétellel jöhetnek ide az Atomenergia‑ügynökség emberei

Portfolio
Irán csak akkor engedélyezi a Nemzetközi Atomenergia‑ügynökség (NAÜ) ellenőreinek belépését a tavaly júniusban amerikai és izraeli támadásban megrongált nukleáris létesítményeibe, ha a szervezet egyértelműen állást foglal a csapásokkal kapcsolatban – közölte Mohamed Eszlámi atomenergia‑ügyi vezető az iráni sajtónak.

Eszlámi elmondta, hogy a NAÜ eddigi ellenőrzései kizárólag az épen maradt létesítményekre korlátozódtak. Bírálta az ügynökséget, amiért szerinte hagyta, hogy az izraeli és amerikai politikai nyomás befolyásolja a működését. Szavai Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatójának keddi kijelentésére reagáltak, aki arra figyelmeztetett, hogy

a jelenlegi helyzet nem maradhat fenn örökké.

Eszlámi kifogásolta, hogy Grossi eddig nem ítélte el nyíltan a támadásokat, és nem dolgozott ki hivatalos eljárásrendet a megrongált nukleáris létesítmények ellenőrzésére. Szerinte az ügynökségnek világos szakmai szabályokat kellene lefektetnie arra, miként vizsgálhatók az ilyen jellegű károk.

Az iráni vezető hangsúlyozta, hogy a megtámadott helyszínekhez való hozzáférés "külön eljárásrendet igényel". Hozzátette: amikor katonai csapás éri ezeket a létesítményeket, és környezeti kockázatok merülnek fel, mindenekelőtt fel kell mérni a veszélyeket, majd ehhez igazodó irányelveket kell kialakítani az ellenőrzésekre.

Még több Globál

Egész Amerikában tüntetnek Donald Trump ellen: vérfürdőbe torkollt az intézkedés, tömegek vonultak utcára

Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Eszlámi emlékeztetett arra is, hogy Teherán a NAÜ tavaly szeptemberi közgyűlésén javaslatot terjesztett elő az atomerőművek elleni támadások betiltásáról, ám ezt végül nem vették napirendre. Úgy véli, a szervezet ezzel elmulasztott egy lehetőséget arra, hogy egyértelműen elítélje az ilyen akciókat.

Az iráni tisztségviselő szerint "irreális, szakmaiatlan és igazságtalan", hogy az izraeli és amerikai nyomás következtében a NAÜ elvárásai egyoldalúan Iránra nehezednek. Grossi keddi tájékoztatása szerint az ügynökség eddig mind a tizenhárom olyan iráni nukleáris létesítményt ellenőrizte, amelyet nem ért támadás, a három bombázott helyszínt – Natanzt, Fordót és Iszfahánt – azonban továbbra sem tudta megvizsgálni.

Kapcsolódó cikkünk

Egy nem várt esemény miatt vészhelyzeti üzemmódba kapcsolták a csernobili atomerőművet

Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Oroszország új csapásra készül: veszélybe kerülhet Európa nukleáris biztonsága

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Megerősítette Donald Trump: titkos fegyvert vetett be Amerika – Ezért nem működtek az orosz légvédelmi eszközök?
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility