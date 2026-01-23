Amerika ellensége: egy feltétellel jöhetnek ide az Atomenergia‑ügynökség emberei

Eszlámi elmondta, hogy a NAÜ eddigi ellenőrzései kizárólag az épen maradt létesítményekre korlátozódtak. Bírálta az ügynökséget, amiért szerinte hagyta, hogy az izraeli és amerikai politikai nyomás befolyásolja a működését. Szavai Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatójának keddi kijelentésére reagáltak, aki arra figyelmeztetett, hogy
a jelenlegi helyzet nem maradhat fenn örökké.
Eszlámi kifogásolta, hogy Grossi eddig nem ítélte el nyíltan a támadásokat, és nem dolgozott ki hivatalos eljárásrendet a megrongált nukleáris létesítmények ellenőrzésére. Szerinte az ügynökségnek világos szakmai szabályokat kellene lefektetnie arra, miként vizsgálhatók az ilyen jellegű károk.
Az iráni vezető hangsúlyozta, hogy a megtámadott helyszínekhez való hozzáférés "külön eljárásrendet igényel". Hozzátette: amikor katonai csapás éri ezeket a létesítményeket, és környezeti kockázatok merülnek fel, mindenekelőtt fel kell mérni a veszélyeket, majd ehhez igazodó irányelveket kell kialakítani az ellenőrzésekre.
Eszlámi emlékeztetett arra is, hogy Teherán a NAÜ tavaly szeptemberi közgyűlésén javaslatot terjesztett elő az atomerőművek elleni támadások betiltásáról, ám ezt végül nem vették napirendre. Úgy véli, a szervezet ezzel elmulasztott egy lehetőséget arra, hogy egyértelműen elítélje az ilyen akciókat.
Az iráni tisztségviselő szerint "irreális, szakmaiatlan és igazságtalan", hogy az izraeli és amerikai nyomás következtében a NAÜ elvárásai egyoldalúan Iránra nehezednek. Grossi keddi tájékoztatása szerint az ügynökség eddig mind a tizenhárom olyan iráni nukleáris létesítményt ellenőrizte, amelyet nem ért támadás, a három bombázott helyszínt – Natanzt, Fordót és Iszfahánt – azonban továbbra sem tudta megvizsgálni.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
