Amerika kilépett az Egészségügyi Világszervezetből, Bill Gates is felemelte a hangját

Donald Trump elnök 2025-ben, hivatalba lépésének
első napján írta alá a kilépésről szóló rendeletet.
Az amerikai egészségügyi és külügyminisztérium közös közleménye szerint az Egyesült Államok a jövőben csak korlátozottan működik együtt a szervezettel. Egy kormányzati tisztviselő közölte: nem tervezik, hogy akár megfigyelőként is részt vegyenek a WHO munkájában, és az újracsatlakozás sem szerepel a napirenden. Az amerikai kormány a betegségek megfigyelésében és más közegészségügyi kérdésekben közvetlenül az egyes országokkal kíván együttműködni, nem pedig nemzetközi szervezeteken keresztül.
Az amerikai jogszabályok szerint a kilépéshez egyéves felmondási időre és a fennálló tagdíjtartozások – mintegy 260 millió dollár – rendezésére van szükség. A külügyminisztérium azonban vitatta, hogy a hátralék maradéktalan kifizetése a kilépés előfeltétele lenne. Az USA zászlaját csütörtökön már el is távolították a WHO genfi központja elől.
A kilépés pénzügyi válságot idézett elő a szervezetnél. Washington hagyományosan messze a legnagyobb támogatója volt a WHO-nak:
a teljes költségvetés mintegy 18 százalékát biztosította.
A forráskiesés miatt a szervezet felére csökkentette vezetőségét, visszafogta tevékenységét, és az év közepéig a munkatársak negyedétől is kénytelen megválni.
A globális egészségügyi szakértők többsége az elmúlt évben – köztük a WHO vezetője is – a döntés felülvizsgálatára szólított fel. Bill Gates, a Gates Alapítvány elnöke a davosi fórumon a Reutersnek nyilatkozva elmondta: nem számít arra, hogy az USA rövid távon meggondolja magát, de továbbra is kiáll az újracsatlakozás mellett.
A világnak szüksége van az Egészségügyi Világszervezetre
– jelentette ki.
Szakértők szerint a kilépés az Egyesült Államokra és az egész világra nézve is komoly kockázatokat rejt. A Bloomberg Philanthropies közegészségügyi programvezetője, Kelly Henning úgy véli, a lépés gyengítheti azokat a rendszereket, amelyekre a világ az egészségügyi fenyegetések felismerésében, megelőzésében és kezelésében támaszkodik.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
