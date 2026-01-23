Bejelentette Zelenszkij: megállapodott Trumppal egy kulcsfontosságú fegyverszállítmányról

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Zelenszkij szerint a Trumppal folytatott megbeszélésén sikerült PAC-3 rakétákról megállapodni a Patriot rendszer számára,

azok pontos mennyiségét azonban nem hozta nyilvánosságra.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a látogatás során egyszerre kerültek napirendre átfogó politikai kérdések és konkrét, gyakorlati célok. Mint fogalmazott:

Globális témákról is beszéltünk, de sikerült megoldanunk egy olyan ügyet is, amely egyértelműen megmutatta, miért utaztam Davosba.

A davosi fórum Ukrajna Háza nevű helyszínén emellett három megállapodást is aláírtak, amelyek az ukrán gazdaság különböző ágazatainak – köztük az energiaszektornak – helyreállítását és újjáépítését szolgálják.

