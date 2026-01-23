Drasztikus lépésre készül Trump: fojtófogással döntenék meg a rezsimet

Az eszkalációt a kommunista vezetés Trump-adminisztráción belüli kritikusai szorgalmazzák, és a lépést Marco Rubio amerikai külügyminiszter (címlapképünkön) is támogatja.

A források szerint egyelőre nem született döntés a javaslat jóváhagyásáról,

de a teljes blokád is szerepelhet azok között az intézkedések között, amelyeket Donald Trump elé terjesztenek a kubai kormány megbuktatása érdekében.

Az energia az a fojtófogás, amellyel meg lehet ölni [a kubai rezsimet]

- mondta az egyik, a megbeszélésekről tájékozott forrás.

A szigetországba irányuló nyersolajszállítmányok megakadályozása tovább fokozná a nyomást Trump múlt heti bejelentéséhez képest, amely szerint az Egyesült Államok leállítja Kuba venezuelai olajimportját. Venezuela eddig a szigetország fő nyersolaj-beszállítója volt.

