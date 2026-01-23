  • Megjelenítés
Elképesztő ellenállást hirdettek Trump
Elképesztő ellenállást hirdettek Trump "inváziója" miatt: általános sztrájk indult

Minnesotában több száz vállalkozás bezárt pénteken, miután vallási vezetők és szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek, tiltakozásképp Donald Trump amerikai elnök fokozott bevándorlási razziái ellen az államban - számol be a Reuters.

A fagyos, havas pénteki napon a töb minnesotai üzlet ajtajára kiragasztott szórólapokon az áll:

ICE, kifelé! Ne dolgozz, ne menj iskolába, ne vásárolj!

(utalva az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal – Immigration and Customs Enforcement – nevéből alkotott betűszóra). A Minnesota Star Tribune szerint

több mint 300 bár, étterem, múzeum, üzlet és egyéb vállalkozás zárt be a nap folyamán.

Az iskolákat nem zárták be, de az "ikervárosok", Minneapolis és St. Paul intézményei távoktatási lehetőséget biztosítottak.

A délutánra tervezett felvonulásal a szervezők a szövetségi kormány elleni eddigi legnagyobb tiltakozást kívánják összehozni.

Jacob Frey polgármester és más demokrata politikusok invázióhoz hasonlították a republikánus Trump-adminisztráció fellépését.

Trump a minnesotai razziát az ottani szomáliai diaszpóra egyes tagjai ellen felhozott csalási vádakkal indokolta. Az amerikai elnök korábban "szemétnek" nevezte a szomáliai bevándorlókat, és bejelentette, hogy ki akarja toloncoltatni őket az országból.

A helyiek dühösen reagáltak, kiváltképp azon incidens után, amikor egy ügynök fejbelőtte a 37 éves kisgyermekes édesanyát, Renee Nicole Goodot. Többen éjjel-nappal sípolnak és zenebonát csapnak az utcákon, hogy kifejezzék tiltakozásukat vagy így figyelmeztessék az illegális bevándorlókat az ICE közeledésére. A bevándorlási ügynökök és a tüntetők között több alkalommal szóváltások alakultak ki. A hatóságok könnygázt és villanógránátot is bevetettek a tömeg oszlatására. A Trump-kormányzat szerint egyes tüntetők zaklatták az ügynököket, és akadályozták a munkavégzésüket.

A Minnesotában működő számos Fortune 500-as nagyvállalat, köztük a UnitedHealth, a Best Buy és General Mills eddig nem kommentálta a razziákat. A minneapolisi székhelyű Targetet szintén bírálat érte, amiért nem szólalt meg az üzleteiben zajló eseményekkel kapcsolatban. Az állami törvényhozók firtatták, hogy milyen utasítást kapnak az alkalmazottak arra az esetre, ha bevándorlási ügynökök jelennek meg valamenyik áruháznál.

Címlapkép forrása: Stephen Maturen/Getty Images

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

