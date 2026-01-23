Elkezdődött a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az ukrán hadsereg azt állítja, hogy az éjszaka folyamán újabb orosz olajraktárat talált el.

A támadás a nyugat-oroszországi Penzai területen fekvő, Penzanefteprodukt nevű raktárat vette célba. Az ukrán vezérkar közleménye szerint a helyszínen tűz ütött ki, de a károk mértéke egyelőre nem ismert.

A vezérkar azt is közölte, hogy csapást mértek egy radarállomásra az Oroszország által annektált Krímen, valamint támadást mértek az orosz katonákra Donyeckben és Oroszország Belgorod régiójában.

