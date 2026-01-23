Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Megtalálhatták az oroszok, mivel tudják kivédeni az ukránok zavarását
A Kurier típusú földi robotrendszerek műholdas irányítás mellett gyakorlatilag immunisak az elektronikus hadviseléssel szemben – állítja egy operátor, aki a Közép hadműveleti csoport kötelékébe tartozó 114. gárda gépesített lövészdandárnál szolgál.
Kimondta a volt CIA-ügynök, hogyan lehet végleg elsöpörni Putyint
A Nyugat legnagyobb stratégiai tévedése az, hogy túlértékeli Oroszország erejét, miközben egy titkosszolgálati logikára épülő, belülről bomlasztó, megfélemlítésre és atomfenyegetésre építő hatalommal áll szemben, amely katonailag jóval gyengébb, mint amilyennek láttatja magát. Vlagyimir Putyin elnök a fenyegetés és a blöff eszközeivel éri el, hogy ellenfelei meghátráljanak, ez vezetett az ukrajnai háború kezdeti nyugati tétovaságához is, holott három év alatt „néhány kilométernél többet nem tudtak elfoglalni”, súlyos emberveszteségek árán. Az orosz rezsim viszont könnyen legyőzhető – mondta el John Sipher volt CIA-fedett tiszt.
Ukrán drónjelentés
Oroszország január 23-ra virradóra összesen 101 drónnal támadt Ukrajna területére. Ezek közül voltak olyanok, melyeket sugárhajtóművel szereltek fel, valamint Gerbera és Sahed drónok is. Kijev jelentése szerint a légvédelem mintegy 76 darabot megsemmisített, de 19 becsapódást is jelentettek ezek mellett összesen 12 helyszínről.
(RBK)
Kijev L-159-es könnyű harci repülőgépeket akart venni, de helyette Magyarországon is ismert alternatíva lehet a befutó
Könnyű harci vadászgépeket szeretett volna Kijev beszerezni Csehországból, de ez a terv végül bukni látszik. Ugyanakkor máris felbukkant egy lehetséges alternatíva.
Brüsszelben kimondták: felkészültek a kebelbarát árulására, erővel akarnak fellépni ellene
Donald Trump egy nap alatt visszavonult Grönland ügyében, az európai vezetőkben viszont ott maradt a felismerés: a transzatlanti szövetség többé nem adottság, hanem törékeny politikai konstrukció a jelenlegi amerikai elnök mellett. A brüsszeli rendkívüli csúcs egyszerre szólt a szuverenitás védelméről, az amerikai nyomásgyakorlás határairól és arról, hogy az EU milyen eszközökkel képes megvédeni magát egy új hatalmi stílus közepette. A nyilvános üzenetek visszafogottak voltak, de a háttérben már előkerültek a kereskedelmi és geopolitikai ellencsapás forgatókönyvei is. Közben Ukrajna jövője sem tűnt el a napirendről: Davosban és Brüsszelben körvonalazódott egy közös EU–USA Jóléti Terv, amely a háború utáni újjáépítést elsősorban magántőkére és reformokra építené. Az egész találkozót így is átszőtte az a feszültség, hogy miközben egyesek százmilliárdos „uniós számláról” beszélnek, a valós vita inkább arról szól, képes-e Európa stratégiai önállóságot és hiteles szövetségi politikát felmutatni egy bizonytalan világrendben.
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Vlagyimir Putyin orosz elnök rendkívül tartalmas és konstruktív megbeszélést folytatott Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel – közölte Jurij Usakov, a Kreml munkatársa, aki a tárgyalásokat őszintének és bizalmi légkörűnek nevezte.
Váratlan fordulat: eddig Trump egy embert látott az ukrajnai béke akadályának, hirtelen ez megváltozott
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész megállapodásra jutni, ám a lehetséges alku részletei egyelőre nem ismertek - jelentette a RBK.
Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images
Meglepő AI-rangsor: Magyarország a világ húsz legfejlettebb országa között szerepel
Globális felmérés készült az AI-adaptációról.
A csészén túl: miért vált a kávézás üzemeltetési kérdéssé?
Szabolcsi Lajost, a Dallmayr Magyarország ügyvezetőjét kérdeztük.
Alkotmánybírósághoz fordul az ingatlanfejlesztő, amely megelégelte a kormány új szabályait
Az otthon startos kiemelést kapott fejlesztő Szegeden tervez lakóparkot.
Szembemennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból
Repedések az EU iparvédelmi tervén.
Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát
Minden vállalatot érint.
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
Masszív átalakulások zajlanak a német cégnél.
Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten
Kísérleti teszt gyanánt.
Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon
De a munkanélküliséggel nincs baj.
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!