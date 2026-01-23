  • Megjelenítés
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Portfolio
Ukrajna szívesen segít a NATO-nak kilőni az orosz hajókat Grönland körül – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a davosi fórumon. Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna megtartja az első háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról a következő napokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban. Kijev és Washington az energiaellátó rendszerre vonatkozó fegyverszünetet készül felajánlani Oroszországnak az Egyesült Arab Emírségekben tartandó béketárgyaláson - írta a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megtalálhatták az oroszok, mivel tudják kivédeni az ukránok zavarását

A Kurier típusú földi robotrendszerek műholdas irányítás mellett gyakorlatilag immunisak az elektronikus hadviseléssel szemben – állítja egy operátor, aki a Közép hadműveleti csoport kötelékébe tartozó 114. gárda gépesített lövészdandárnál szolgál.

Kimondta a volt CIA-ügynök, hogyan lehet végleg elsöpörni Putyint

A Nyugat legnagyobb stratégiai tévedése az, hogy túlértékeli Oroszország erejét, miközben egy titkosszolgálati logikára épülő, belülről bomlasztó, megfélemlítésre és atomfenyegetésre építő hatalommal áll szemben, amely katonailag jóval gyengébb, mint amilyennek láttatja magát. Vlagyimir Putyin elnök a fenyegetés és a blöff eszközeivel éri el, hogy ellenfelei meghátráljanak, ez vezetett az ukrajnai háború kezdeti nyugati tétovaságához is, holott három év alatt „néhány kilométernél többet nem tudtak elfoglalni”, súlyos emberveszteségek árán. Az orosz rezsim viszont könnyen legyőzhető – mondta el John Sipher volt CIA-fedett tiszt.

Ukrán drónjelentés

Oroszország január 23-ra virradóra összesen 101 drónnal támadt Ukrajna területére. Ezek közül voltak olyanok, melyeket sugárhajtóművel szereltek fel, valamint Gerbera és Sahed drónok is. Kijev jelentése szerint a légvédelem mintegy 76 darabot megsemmisített, de 19 becsapódást is jelentettek ezek mellett összesen 12 helyszínről.

(RBK)

Kijev L-159-es könnyű harci repülőgépeket akart venni, de helyette Magyarországon is ismert alternatíva lehet a befutó

Könnyű harci vadászgépeket szeretett volna Kijev beszerezni Csehországból, de ez a terv végül bukni látszik. Ugyanakkor máris felbukkant egy lehetséges alternatíva.

Brüsszelben kimondták: felkészültek a kebelbarát árulására, erővel akarnak fellépni ellene

Donald Trump egy nap alatt visszavonult Grönland ügyében, az európai vezetőkben viszont ott maradt a felismerés: a transzatlanti szövetség többé nem adottság, hanem törékeny politikai konstrukció a jelenlegi amerikai elnök mellett. A brüsszeli rendkívüli csúcs egyszerre szólt a szuverenitás védelméről, az amerikai nyomásgyakorlás határairól és arról, hogy az EU milyen eszközökkel képes megvédeni magát egy új hatalmi stílus közepette. A nyilvános üzenetek visszafogottak voltak, de a háttérben már előkerültek a kereskedelmi és geopolitikai ellencsapás forgatókönyvei is. Közben Ukrajna jövője sem tűnt el a napirendről: Davosban és Brüsszelben körvonalazódott egy közös EU–USA Jóléti Terv, amely a háború utáni újjáépítést elsősorban magántőkére és reformokra építené. Az egész találkozót így is átszőtte az a feszültség, hogy miközben egyesek százmilliárdos „uniós számláról” beszélnek, a valós vita inkább arról szól, képes-e Európa stratégiai önállóságot és hiteles szövetségi politikát felmutatni egy bizonytalan világrendben.

Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendkívül tartalmas és konstruktív megbeszélést folytatott Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel – közölte Jurij Usakov, a Kreml munkatársa, aki a tárgyalásokat őszintének és bizalmi légkörűnek nevezte.

Váratlan fordulat: eddig Trump egy embert látott az ukrajnai béke akadályának, hirtelen ez megváltozott

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész megállapodásra jutni, ám a lehetséges alku részletei egyelőre nem ismertek - jelentette a RBK.

Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images

