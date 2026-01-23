Kiakadt az ENSZ főbiztosa Trump fegyveres "embervadászata" miatt

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa pénteken felszólította a Trump-kormányzatot, hogy a bevándorlási razziák során tartsa tiszteletben az egyéni jogokat és a nemzetközi jogot, miután aggodalmát fejezte ki az önkényes letartóztatások és a túlzott erőszak miatt.

Volker Türk közleményében arra figyelmeztetett, hogy

a jelenlegi gyakorlat súlyosan sértheti az emberi jogokat

Hangsúlyozta: a hatóságoknak minden körülmények között tiszteletben kell tartaniuk a jogállamiságot és a nemzetközi kötelezettségvállalásokat.

Embereket figyelnek meg és tartóztatnak le – olykor erőszakosan – kórházakban, templomokban, mecsetekben, bíróságokon, piacokon, iskolákban, sőt saját otthonukban is. Gyakran pusztán azért kerülnek célkeresztbe, mert a hatóságok illegális bevándorlónak vélik őket

– áll a főbiztos nyilatkozatában.

Donald Trump bevándorlási szigorításának keretében mintegy háromezer, fegyverrel felszerelt, maszkot viselő szövetségi ügynököt vezényeltek Minneapolisba. A razziák során állításuk szerint veszélyes bűnözőket vesznek őrizetbe, ám az akciók törvénytisztelő amerikai állampolgárokat és legális bevándorlókat is sújtottak.

A városban különösen feszült a hangulat, miután január 7-én egy bevándorlási tisztviselő lelőtte Renee Goodót, a 37 éves, háromgyermekes amerikai állampolgárt. JD Vance alelnök csütörtökön megvédte az intézkedéseket, és a "szélsőbaloldali uszítókat", valamint az együttműködést megtagadó helyi tisztviselőket tette felelőssé a kialakult káoszért.

Türk szerint a hatóságok aránytalanul nagy erőt alkalmaznak, miközben ilyen eszközökhöz csak végső esetben, közvetlen életveszély elhárításakor lenne szabad folyamodni. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak be kell tartania a nemzetközi jogot, és aggasztónak nevezte, hogy egyes esetekben az őrizetbe vetteknek nem biztosítottak időben jogi segítséget.

A főbiztos független vizsgálatot sürgetett a bevándorlási őrizetben bekövetkezett halálesetek növekvő száma miatt. Adatai szerint 2025-ben harminc ilyen halálesetet jelentettek, az idei évben pedig eddig már hatot regisztráltak.

Türk elítélte a migránsok és menekültek rendszeres megbélyegzését is, amely bűnözőként vagy puszta teherként állítja be őket. Szerinte ez a retorika erősíti az idegengyűlöletet, és növeli annak kockázatát, hogy a migránsok bántalmazás és egyéb visszaélések áldozataivá váljanak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images