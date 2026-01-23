Kiakadt az ENSZ főbiztosa Trump fegyveres "embervadászata" miatt

Volker Türk közleményében arra figyelmeztetett, hogy
a jelenlegi gyakorlat súlyosan sértheti az emberi jogokat
Hangsúlyozta: a hatóságoknak minden körülmények között tiszteletben kell tartaniuk a jogállamiságot és a nemzetközi kötelezettségvállalásokat.
Embereket figyelnek meg és tartóztatnak le – olykor erőszakosan – kórházakban, templomokban, mecsetekben, bíróságokon, piacokon, iskolákban, sőt saját otthonukban is. Gyakran pusztán azért kerülnek célkeresztbe, mert a hatóságok illegális bevándorlónak vélik őket
– áll a főbiztos nyilatkozatában.
Donald Trump bevándorlási szigorításának keretében mintegy háromezer, fegyverrel felszerelt, maszkot viselő szövetségi ügynököt vezényeltek Minneapolisba. A razziák során állításuk szerint veszélyes bűnözőket vesznek őrizetbe, ám az akciók törvénytisztelő amerikai állampolgárokat és legális bevándorlókat is sújtottak.
A városban különösen feszült a hangulat, miután január 7-én egy bevándorlási tisztviselő lelőtte Renee Goodót, a 37 éves, háromgyermekes amerikai állampolgárt. JD Vance alelnök csütörtökön megvédte az intézkedéseket, és a "szélsőbaloldali uszítókat", valamint az együttműködést megtagadó helyi tisztviselőket tette felelőssé a kialakult káoszért.
Türk szerint a hatóságok aránytalanul nagy erőt alkalmaznak, miközben ilyen eszközökhöz csak végső esetben, közvetlen életveszély elhárításakor lenne szabad folyamodni. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak be kell tartania a nemzetközi jogot, és aggasztónak nevezte, hogy egyes esetekben az őrizetbe vetteknek nem biztosítottak időben jogi segítséget.
A főbiztos független vizsgálatot sürgetett a bevándorlási őrizetben bekövetkezett halálesetek növekvő száma miatt. Adatai szerint 2025-ben harminc ilyen halálesetet jelentettek, az idei évben pedig eddig már hatot regisztráltak.
Türk elítélte a migránsok és menekültek rendszeres megbélyegzését is, amely bűnözőként vagy puszta teherként állítja be őket. Szerinte ez a retorika erősíti az idegengyűlöletet, és növeli annak kockázatát, hogy a migránsok bántalmazás és egyéb visszaélések áldozataivá váljanak.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images
Mekkora hitelt tud felvenni egy átlagos magyar állampolgár? – Kiszámoltuk, és van két jó hírünk
Az Otthon Start alapjaiban rendezte át az erőviszonyokat.
Kiakadt az ENSZ főbiztosa Trump fegyveres "embervadászata" miatt
Volker Türk figyelmeztetést adott ki.
Vizsgálat indult a Meta ellen a WhatsApp miatt
Gyanúra okot adó bizonyítékokat találtak.
Kijöttek a konjunktúra adatok: kettészakadt Európa
A szolgáltatások Párizsban fékeztek, Berlinben viszont tart a bővülés.
Oroszország nem enged: egyetlen dolgon bukhat el a békülés
Peszkov jelentette be.
Lezárult Magyarország eddigi legnagyobb szélerőmű biznisze
65 milliárd forint cserélt gazdát.
A tagállamok egymást fojtják meg a rezsicsökkentésekkel – Brüsszel veheti a kezébe az egészet
Könynen kibillenhet az egyensúly, ha nem születik egységes elképzelés az energiaárakra.
Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult
Az éves fogyasztás 10-12 liter.
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!